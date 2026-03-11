Monta rentas, ¿qué es y cómo funciona el nuevo modus operandi?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Encontrar casa o departamento por internet se ha vuelto una práctica cotidiana para miles de personas. Las plataformas digitales y aplicaciones inmobiliarias permiten explorar opciones de vivienda en cuestión de minutos.

¿Qué es el fraude monta rentas y cómo opera?

Sin embargo, este mismo entorno también ha sido aprovechado por delincuentes que han desarrollado nuevas formas de fraude inmobiliario dirigidas a quienes buscan renta de casas o departamentos en línea.

Ante ello, autoridades han lanzado una advertencia sobre una modalidad de engaño que ha ganado presencia en internet. Se trata de los llamados "monta rentas", un esquema que utiliza anuncios falsos o manipulados para atraer a posibles inquilinos y obtener dinero mediante engaños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La alerta fue difundida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, institución que ha identificado un aumento en denuncias relacionadas con este tipo de estafas en alquiler de vivienda.

El término "monta rentas" se utiliza para describir a personas o grupos que publican ofertas de renta de vivienda que en realidad no existen o que no están disponibles. Para hacer más convincente el anuncio, suelen utilizar fotografías auténticas de casas o departamentos que pertenecen a terceros o que simplemente fueron tomadas de otros portales inmobiliarios.

Acciones y modus operandi de los estafadores

El mecanismo detrás de este fraude inmobiliario en línea suele comenzar cuando el estafador renta temporalmente una propiedad a través de plataformas de hospedaje, como si fuera un visitante o turista. Con acceso al inmueble durante unos días, toma fotografías del lugar y posteriormente publica anuncios en portales de renta de departamentos o redes sociales, presentándose falsamente como propietario.

Cuando una persona interesada se comunica con el supuesto arrendador, el estafador ofrece información detallada del inmueble: ubicación, número de habitaciones, condiciones del contrato y precio de renta. Todo parece legítimo.

Para generar mayor confianza, los responsables del fraude en alquiler de vivienda pueden enviar fotografías de identificaciones oficiales, contratos falsificados o documentos aparentemente válidos.

El siguiente paso es crear presión. Los delincuentes aseguran que hay varios interesados en el inmueble y piden un anticipo para "apartar" la propiedad o solicitan el pago adelantado del primer mes de renta.

Una vez que la víctima realiza el depósito o transferencia bancaria, el engaño se completa; por lo que el supuesto arrendador elimina el anuncio, bloquea todo contacto con la persona afectada y desaparece con el dinero.