Mujeres que trabajan en la informalidad ganan hasta 43% menos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- En México, en el sector informal se registra la mayor brecha salarial por género, ya que las mujeres ganan hasta 43% menos que un hombre, por hacer el mismo trabajo, mientras que en el sector formal la diferencia salarial es menor.

La presidenta del Comité de Inclusión de mujeres y hombres de la Coparmex, Fátima Montiel, dijo que "actualmente en la formalidad, la desigualdad (salarial) es un 14% menor para las mujeres y un 43% en la informalidad".

"Hoy la equidad salarial es tarea de todos y es por eso que esta colaboración y construcción de agenda para que cada quien haga lo pertinente y poder reducirla", dijo.

Durante la rueda de prensa en la que se presentaron los resultados de indicadores del Mercado Laboral y #DineroPrófugo, la presidenta de la Comisión de ética e integridad, Leonor Quiroz, afirmó que se debe de trabajar por terminar con la brecha salarial.

"Es importante hacerla visible porque estamos hablando con datos de la Organización Internacional del Trabajo de 21% de brecha salarial datos del 2018 y la propia Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) establece un 34% en esa brecha salarial por razón de género entre hombres y mujeres.

"Si consideramos estos parámetros tenemos una brecha salarial de entre 21% y 34% lo cual es muy delicado porque no solamente se incumple la ley, sino porque hay un efecto de violación de derechos laborales y tiene que garantizarse que a trabajo igual, salario igual", expuso Quiroz.

Dijo que entre las acciones que hace la Coparmex para terminar con esa situación es promover que cumplan con protocolo para atender discriminación y violencia en el ámbito laboral.

Agregó que en el sector público hay más transparencia que en el privado porque el gobierno está obligado a dar a conocer salarios y prestaciones y las empresas no.

"Aquí entendemos que la transparencia es un factor indispensable para combatir la desigualdad salarial. En el sector público no hay manera de esconder salario y prestaciones porque está publicado en las páginas de internet.

"Los sujetos obligados, dependencias, entidades, organismos constitucionales autónomos, todo este andamiaje de transparencia que nos da la plataforma general de transparencia", expuso.

Escuelas de tiempo completo

Quiroz dijo que "en el monto auditado correspondiente a la Cuenta Pública 2020, hay 13 mil millones de pesos por recuperar o por aclarar por parte de los gobiernos estatales" que se pueden aprovechar para pagar la totalidad del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

"Casualmente estos 13 mil millones de pesos por aclarar o recuperar, hubieran podido reestablecer de manera completa este programa de escuelas de tiempo completo en todo el país", expuso.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, comentó que se trata de "dinero prófugo" que la Federación envía a los gobiernos estatales y que todavía no han sido justificados.

Añadió que el programa de escuelas de tiempo completo en todo el país costó antes del 2019 11 mil millones de pesos.