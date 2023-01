Necesario incluir a cárnicos en medidas antiinflación: Comecarne

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Los programas gubernamentales para contener la inflación aún no tienen efectos importantes sobre los precios de los cárnicos, explicó el presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Ernesto Hermosillo Seyffert. Para que se vea realmente un impacto en precios es necesario que se permita la participación de más empresas en estos programas para que al aumentar las importaciones de carne de pollo, res y cerdo haya mayor competencia y bajen los precios.

"El punto es que están apenas empezando, no tenemos un volumen de importaciones que pueda hacer mover algún indicador... porque de pronto suben los precios en Monterrey y bajan en Guadalajara, pero sube la res, o baja el pollo y sube el cerdo, realmente no tenemos un impacto que diga esto es lo que está pasando", expuso Hermosillo Seyffert. El Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) da facilidades a un grupo de empresas para importar cárnicos, entre otras cosas que conforman un paquete de 24 productos, pero a pesar de que hay compañías interesadas en tener esos beneficios la Secretaría de Economía aún no les permite tener esa licencia única.

Explicó que con las facilidades que da el Apecic las empresas siguen cumpliendo con los requisitos sanitarios y fitosanitarios, los beneficios están en que pueden ahorrarse algunos pagos administrativos y análisis de laboratorio, entre otros trámites que pueden sumar gastos por entre 6 mil a 7 mil pesos, que si se multiplican por cientos de contenedores que importa una empresa al año de cárnicos pueden sumar 50 millones de pesos. Ante el hecho que son 15 empresas las únicas que incluyó el gobierno en el Apecic, Hermosillo dijo que si bien es positivo el Acuerdo "lo que no se vale es que diga (la autoridad) tú si participas y tú no".

La directora general de Comecarne, Macarena Hernández, dijo que al menos hay tres o cuatro empresas que ya metieron su solicitud para obtener los beneficios del Apecic, pero no tienen respuesta de la autoridad.



Aumenta consumo de cárnicos en 2022; cerdo cobra más fuerza

Comecarne expuso que el consumo nacional aparente de carne se incrementó en 3.3% en el 2022, con respecto a 2021, en casi 346 mil toneladas, sobre todo la demanda de cerdo, dijo el presidente de Comecarne. Mientras, el consumo nacional aparente de res aumentó 1.1%, la de pollo en 3.1%y el cerdo con 7.2%, expuso Hermosillo.

De acuerdo con las estimaciones de Comercarne el consumo de carne de res cerró el 2022 en 2 millones 8 mil toneladas; en cerdo los requerimientos fueron de 2 millones 903 mil toneladas y en pollo de 4 millones 692 mil toneladas, lo que mantiene a este último cárnico como el de mayor demanda.