No cobran impuestos a informales porque son "carne política", reprocha el CCE

El problema de los bajos niveles de recaudación en México debe de considerar en primer lugar el resolver el problema de la informalidad, aunque no se les quiera tocar porque tiene que ver con apoyos políticos, dijo este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

La solución tampoco es aumentar impuestos, dijo, sino fiscalizar a los comerciantes informales que no pagan ni un peso de impuestos porque "la informalidad ha llegado a niveles increíbles", porque desde hace años se permitió que operen así porque son "carne política" que se relaciona con apoyos políticos.

La situación es que "es más fácil venir e inventar un impuesto nuevo y sacar un resultado mayor de los que ya pagamos, pero al final tiene que ser una reforma que sea combinación de todos", aumento de impuesto como el predial y lograr que paguen los informales.

"Hoy la informalidad representa el 25% del PIB y cuando hablamos de la baja carga fiscal del país y la demostración que nos hacen es el porcentaje de impuestos que se recaba con respecto al PIB, se nos está diciendo una verdad a medias, es que ese 25% que hoy representa la informalidad habría que descontarlo a la generación del PIB porque los informales no aportan ni un peso de impuestos", dijo Salazar.

Durante su intervención en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA México, el presidente de la CCE dijo que realmente el sector formal tiene un nivel de pago de impuestos comparable con cualquier país emergente, "este análisis hay que repetirlo y obligar a la autoridad para que cualquier reforma que se presente a futuro debería empezar en como atacar al tema de la informalidad".

El gobierno debe también de aumentar sus esfuerzos en que paguen los informales que no pagan nada, pero "no hemos hecho ningún esfuerzo real en nuestro país", para ello, solamente cuando se creó la figura de Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).

Hacer algo, expresó, "implica que el Estado tome acciones que no quiere, acciones de ir a perseguir comerciantes alrededor del Zócalo que a lo mejor tienen buenos ingresos, porque hay enorme cantidad de transacciones y al final son parte de esa carne política que siempre se tiene de quien te apoya y quien no te apoya y pertenecen a centrales, organizaciones y que les da protección natural".

Además, agregó que lo que hace falta es evitar la enorme evasión del IVA que se tiene, hay que atender el tema de profesionistas independientes, que el gobierno federal tiene fuera del radar, se necesita también revisar el tema del pago de predial, entre otras cosas.