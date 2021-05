"No es tan grave degradación de categoría de aviación mexicana", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es grave la degradación de categoría 1 a 2 de la aviación mexicana que hizo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y dijo que su gobierno ya trabaja para recuperar el nivel uno.

"No es tan grave, ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo como suele pasar en otras cosas, a veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo, se olvidan que el mundo tiene 200 países que son libres, independientes y soberanos, se erigen en jurados y califican todo, de toda maneras nosotros cumplimos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, pues tienen en el mercado interno bastante demanda y "afortunadamente se están recuperando los vuelos, los viajes en avión".

Agregó que ahora con la quiebra de Interjet hay más demanda, por lo que las líneas nacionales no tendrán problemas, sólo si quieren abrir más vuelos a Estados Unidos, pero confió en que para ese entonces la FFA tenga más elementos y regrese la calificación que se tenía.

El presidente López Obrador aseguró que la degradación tampoco afectará al nuevo aeropuerto de Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía, Estado de México.

"Es pasto seco para las fogatas de nuestros adversarios en los medios, para magnificar todo, esto que hablaba del amarillismo".