"No están llegando los recursos esperados para Tren Maya", dijo gobernador de Quintana Roo

Los pocos recursos destinados al Tren Maya en el presupuesto 2020 hacen pensar que el proyecto tiene miras más a futuro, porque actualmente no están llegando las inversiones esperadas para su construcción, dijo Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

"Dentro del presupuesto federal del próximo año, el Tren Maya tiene 2 mil 500 millones de pesos, que es una cantidad mínima considerando que será un tema de gran impacto de inversión, lo que evidentemente hace pensar que (el proyecto) va mucho más a mediano y larga plazos y no en el corto plazo, que es lo que tal vez mucha gente está esperando", dijo en su participación en México Cumbre de Negocios que se celebra en Cancún.

No es verdad que el sureste del país esté recibiendo la mayor parte del presupuesto federal, como dicen algunos gobernadores, al contrario, "estamos luchando por tener un mejor presupuesto federal", agregó el gobernador.

"El Tren Maya lo vemos como un proyecto muy ambicioso, que tendrá costos seguramente muy altos para el país y que espero logre concluirse, porque el tren conectará al Mundo Maya y será muy importante para el turismo en la región", dijo Carlos Joaquín González.

Desde su perspectiva, el sureste del país ha tenido estados con economías rezagadas desde hace años, porque falta educación, infraestructura y apoyos a esquemas productivos que generen desarrollo. "Se han hecho diversos intentos en muchos sexenios para impulsar la región, pero por desgracia se mantiene la misma tendencia".

Las Zonas Económicas Especiales buscaban llevar mayor desarrollo a algunas regiones del país, pero desgraciadamente no fueron tomadas en cuenta para su continuidad, agregó el gobernador.

Por su parte, Juan Carlos Marroquín, presidente honorario de Grupo Nestlé México, opinó que el Tren Maya es un excelente proyecto para desarrollar el sureste del país, pero se puede aprovechar para incorporar las mejores prácticas digitales de la industria 4.0, "para situar esta obra en otra liga desde el principio y no tratar de igual al norte, sino superar al norte en algunas áreas".

Para el directivo de origen guatemalteco, la infraestructura, educación, ciencia y tecnología, son indispensables para el desarrollo económico de la región sureste de México.

"Los valores y la cultura en el sureste es diferente a la del resto del país, esta región de México se parece más a Guatemala, Honduras y El Salvador que ha Monterrey o Coahuila, lo cual debe venir asociado a un respeto al tejido social que existe en estos estados para que la transformación se alcance, porque si tratamos de ser invasivos en esta región no va a pasar", sugirió en su participación en México Cumbre de Negocios.

El año pasado, Nestle anunció una inversión inicial de 175 millones de dólares para construir una fábrica de café soluble en Veracruz que comenzará a operar a finales del siguiente año, misma que se convertirá en la más grande del mundo en su tipo, destacó el directivo.