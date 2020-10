No habrá recuperación global si no se apoya a países pobres: UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) dijo que el Covid-19 exacerbó las debilidades económicas y sociales preexistentes entre los países, y de no haber apoyos para la crisis sanitaria hacia los más pobres, la recuperación no será global.

El problema actual es que las economías más pobres no han tenido acceso a suficientes insumos médicos y tampoco lo harán a las vacunas por la falta de recursos.

Mientras que los países con más recursos registran incrementos de un promedio de 10% en insumos y equipos médicos relacionados con el Covid en lo que va del 2020.

De acuerdo con la UNCTAD los países más desarrollados incrementaron fuertemente su presupuesto para equipo e insumos médicos, mientras que los países más pobres o con altos niveles de endeudamiento no tienen espacio para subir sus gastos en salud.

"La vacuna parece ser el más prometedor camino para calmar la pandemia y revivir la economía global. Pero para que sea una recuperación verdaderamente global e inclusiva, es importante que la vacuna sea accesible y ampliamente disponibles" para todos los países.

Si bien algunos países han logrado producir localmente algunos insumos médicos para enfrentar la pandemia por el Covid-19, la producción de vacunas no la podrán hacer por falta de recursos.