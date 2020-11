No hay problema por denuncias sobre Corredor Interoceánico: AMLO

Luego de que representantes de comunidades del sur de Oaxaca denunciaron, ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), lo que consideraron como graves violaciones a sus derechos humanos por el avance del programa del Corredor Interoceánico, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún problema y se cumple con todos los procedimientos legales.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se han realizado consultas con las comunidades donde pasará este corredor, pero acusó que hay personas que crean organizaciones ambientales para sacar provecho.

"No hay problema en ese caso, se ha estado haciendo consultas, se cumple con todo el procedimiento legal. Pero volvemos a lo mismo, había quienes sacaban raja de presionar a autoridades corruptas que, en vez de beneficiar a las comunidades, iban a saquear a las comunidades; entonces, se crearon asociaciones de ambientalistas cuyos dirigentes sacaban provecho, pero ahora nosotros somos ambientalistas y ellos buscan que se mantengan las mismas prácticas de la negociación", señaló.

El pasado 17 de noviembre, EL UNIVERSAL reveló que las inconformidades de habitantes de pueblos originarios, contra las obras de modernización de las vías del Tren Transístmico, llegaron hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues representantes de comunidades del sur de Oaxaca denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, lo que consideran graves violaciones a sus derechos humanos, por el avance del programa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En un extenso documento, suscrito por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), los representantes de las comunidades denuncian que sufren violaciones de derechos humanos, por la aprobación e implementación del proyecto.

De acuerdo con el texto, cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL, se le pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, que exhorte al Estado mexicano a suspender el Plan de Desarrollo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec hasta no tener "plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales".

En Palacio Nacional, el Presidente señaló que algunos grupos ambientalistas estaban o están financiados por empresas extranjeras.

"En el caso, por ejemplo, del Tren Maya y también del Istmo, grupos ambientalistas financiados para oponerse a la construcción del Tren Maya o de nuestros

proyectos. Se acaba de dar a conocer el dinero de este grupo México en favor de la Corrupción, el de Claudio X. González, de cuánto invirtieron, primero, quiénes los financiaban, las empresas que los estaban financiando o siguen financiando, que además todo ese dinero era deducible de impuesto.

"¿Y para qué utilizaban ese dinero? Pues para los gastos de abogados que presentaban amparos en contra del aeropuerto ´Felipe Ángeles´ y para oponerse a todo lo que nosotros estamos llevando a cabo", señaló.

El presidente López Obrador reiteró que "no hay ningún problema en el caso del Istmo"; sin embargo, señaló que no quiere generalizar, pero así como hay asociaciones no gubernamentales independientes, que defienden a la gente, a campesinos y el medio ambiente "hay también, como en todo, muchos farsantes

aprovechados que se quedaron colgados de la brocha, se les movió el piso, porque era un modus operandi en el gobierno o en los gobiernos corruptos".

"Entonces, ahora ya no hay eso, ya es actuar con transparencia, portarnos bien todos para sacar adelante al país, como está sucediendo", dijo.