No se logrará meta de inflación a costo de la credibilidad: Banxico

Si bien este año se postergará la meta de inflación, no se defenderá este objetivo a cualquier costo, ni se pondrá en riesgo la credibilidad, afirmó el subgobernador del Banco de México (Banxico), Javier Guzmán Calafell.

"No queremos lograr esa meta de inflación a cualquier costo, necesitamos implementar una política monetaria de tal forma que nuestro compromiso con la meta sea clara y no afecte la credibilidad", matizó.

Al participar en el Foro Fondos 2020, estableció que si la junta de gobierno del Banco de México tomara acciones que afecten la credibilidad del Instituto central, las implicaciones para la economía en su conjunto serían nocivas.

Guzmán Calafell reconoció que es un proceso difícil, pero requiere de prudencia y parte del supuesto de que siga siendo una institución que genere confianza.

Asimismo, refrendó el compromiso de estar enfocados en cumplir con el mandato Constitucional de alcanzar la meta inflacionaria, pero dentro del periodo de influencia de la política monetaria.

Señaló que las expectativas de los analistas están "estancadas" o ancladas en un nivel de 3.5%, es decir, por encima del objetivo puntual que es del 3%. "Todavía no se convencen de que la inflación va a bajar a 3%, todavía hay una tarea pendiente de que tenemos que realizar acciones adicionales", enfatizó.

El decano de la junta de gobierno del banco central dijo sentirse cómodo con los criterios de comunicación para los servidores del Banxico que se dieron a conocer el pasado 10 de febrero para conducir sus declaraciones con prudencia e institucionalidad.

Prevén que economía no crezca ni 1% este año

Analistas prevén que la economía mexicana no crezca ni 1% este año, luego de observar en 2019 el peor desempeño productivo de la última década.

Instituciones privadas consultadas por CitiBanamex creen que la producción nacional, medida con el Producto Interno Bruto (PIB), se expandirá 0.9% en 2020, en lugar del 1% que estimaban hace dos semanas.

Esta proyección contrasta con la expansión de 2% que la Secretaría de Hacienda anticipa para el presente año, en la cual se basó para la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2020.

De 24 instituciones entrevistas, Bank of America y Evercore ISI México son los participantes más conservadores del mercado, al estimar que el PIB crecerá 0.5% en el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al otro extremo está BBVA, al proyectar una expansión de 1.5%.

Banorte prevé un crecimiento de 0.8%, mientras Santander, Scotiabank y el propio CitiBanamex coinciden en una tasa de 1%.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que la economía nacional se contrajo en 2019 por primera vez en 10 años, lo que obligó a las familias mexicanas a ser más cautelosas y conscientes de sus gastos.

El año pasado se crearon 342 mil empleos formales en el país, tratándose de la menor generación de puestos de trabajo desde 2009, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para 2021, los analistas encuestados por CitiBanamex mantuvieron en 1.7% su expectativa de crecimiento económico.

Por otro lado, la amplia mayoría de analistas estima que el Banco de México (Banxico) va a continuar bajando su principal tasa de interés el mes que viene, lo que reducirá el costo de los créditos bancarios en el país.

De las 24 instituciones, 17 pronostican que el banco central disminuya su tasa de 7% a 6.75% el próximo 26 de marzo, lo que va a representar el sexto recorte consecutivo. BBVA, Banorte, CitiBanamex, Santander y Scotiabank están entre los bancos que esperan que Banxico baje su tasa el siguiente mes.