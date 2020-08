Nuevo etiquetado sugiere evitar consumo de refrescos a niños

Los anaqueles de tiendas de autoservicio y de diversas tiendas amanecieron con refrescos que tienen el nuevo etiquetado, es decir no son solo los octágonos sino también traen leyendas en las que se alerta que los niños no deben consumirlos.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se encontró que diversas marcas de bebidas embotelladas no alcohólicas ya tienen las siguientes leyendas: "Contiene cafeína evitar en niños" y "contiene edulcorantes no recomendable en niños".

Además de que los refrescos, ya sea en botella o en lata de aluminio, tienen sellos en forma de octágono alertando de altos niveles de azúcares y calorías tal y como lo marca la nueva norma de etiquetado, también contienen otras leyendas.

Esto es parte de las nuevas disposiciones que deben seguirse en la Norma Oficial Mexicana 51 Alimentos NOM-051-SCFI/SSA-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, la cual entrará en vigor el próximo 1 de octubre, aunque las primeras sanciones por incumplimiento se impondrán a partir del 30 de noviembre.

Dicho etiquetado pide que pongan sellos en forma de octágonos negros para alertar al consumidor de exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas.

Como parte de los recorridos que se realizaron se encontró que las sopas enlatadas fueron de los primeros productos en tener el etiquetado, seguidos de cereales y mermeladas.

En los últimos días aparecieron productos como chocolates, gomitas y diversos tipos de dulces, además de botanas, entre las que están papas fritas saladas, papas con chile; así como productos de panificación pre envasados como donas, mantecadas, pan tostado entre otros.