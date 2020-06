Oficinas tipo co-working, una alternativa para la nueva normalidad

Con el regreso paulatino a las actividades laborales, los espacios de oficinas tipo co-working emergen como una alternativa para las empresas que ahora no pueden tener a muchas personas concentradas en un mismo lugar.

De acuerdo con arrendadores como IOS Offices y Cow, con el levantamiento de la cuarentena repuntó el interés de empresas con más de 250 empleados por rentar este tipo de oficinas compartidas.

Adrián García, presidente de IOS Offices, dijo que ahora la ocupación de las oficinas será solo con 50% de la plantilla y por pocas horas.

"Van de dos o tres horas, de entrada por salida y pocos días a la semana. Algunos van unos días y otros los demás.

"La pandemia) cambió el modo de trabajar para hacerlo más móvil de manera más remota, más virtual y menos presencial", explicó.

De acuerdo con IOS Offices, durante abril y mayo, hubo industrias esenciales que siguieron acudiendo a la oficina como las farmacéuticas, los bancos y las empresas de energía, así como alimentos y bebidas.

Pero ahora, hay corporativos como General Electric, Philips o Shell que están pensando en rentar espacios de co-working para que sus empleados combinen algunos días de trabajo fuera de la oficina con home office.

"Los humanos somos animales sociales. Ir a la oficina es importante para la colaboración, la cultura de trabajo, la integración de un equipo y eso no va a cambiar, sino que ahora va a ser más flexible", comentó.

IOS Offices tiene 40 sucursales a nivel nacional y seguirá adelante con la construcción de otras cinco sucursales: León, Culiacán, Guadalajara y dos en Ciudad de México.

Por su parte, Isaac Carreón, inversionista de COW, dijo que los espacios de co-working han crecido 5% cada año y las nuevas reglas para retornar al trabajo beneficiarán la renta de este tipo de oficinas.

"Lo estamos viendo en dos tendencias: Las empresas pequeñas que tenían cuatro o 10 posiciones están dejando las oficinas para prescindir de ese gasto y van a seguir trabajando desde casa.

"Y las empresas de más de 150 empleados, lo están viendo como una salida para esta crisis. Hemos tenido más solicitudes de cotización y firmas, con 40 a 70 escritorios y de empresas tradicionales ni siquiera son las de tecnología", explicó.

En el caso de las startups que eran de los principales arrendadores de espacios colaborativos, la previsión es que ya no crezcan.

"Se repartió el golpe. Las empresas chiquitas se fueron y dejaron algunas oficinas vacías, pero las grandes están entrando de manera escalonada", agregó Carreón.

La pandemia también presionó la renta de las oficinas a la baja, un 15% aproximadamente.

El año pasado, el inventario de oficinas tipo co-working alcanzó los 288 mil metros cuadrados en 139 edificios ubicados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, de acuerdo con CBRE.

"La gente quiere ir a la oficina, trabajar en equipo, es el lugar de pertenencia a la cultura de la empresa".

"El regreso va a estar complicado porque sigue la pandemia de forma importante, pero vamos a tener que tomar las medidas necesarias", dijo Amy Henderson, vicepresidente de CBRE.