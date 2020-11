Ofrecería AMLO disculpas a Ancira si devuelve 200 mdd de Agro Nitrogenados

Luego que en entrevista con Carlos Loret de Mola, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) exigiera una disculpa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por el bloqueo a sus cuentas, el Ejecutivo federal señaló que le ofrece esta disculpa solo si regresa los 200 millones de dólares que se pagó de sobreprecio por la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el sexenio pasado.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él no está inventado que se pagó un sobreprecio por esta planta, sino que fue resultado de una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Sí, se la ofrezco ahorita (la disculpa) nada más que devuelva los 200 millones... Claro que le ofrezco una disculpa nada más que devuelva los 200 millones de dólares".

"Pero lo que te robaste o lo que tu recibiste, eso tiene que regresar al erario, por eso si me dice ´oye ofrézcale una disculpa al señor´, claro que le ofrezco una disculpa al señor Ancira, nada más que devuelva los 200 millones de dólares".

"¿Por qué habló de 200 millones de dólares? No lo estoy inventando, fue una auditoria que hizo la Auditoria Superior donde se considera que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso es todo".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que no tiene ningún problema personal con Alonso Ancira, y aseguró que solo lo ha visto una vez personalmente.

"Además no hay ningún problema personal con el señor; no sé, yo creo que ni lo conozco, si lo he visto una vez, no tengo ni un problema con él, no odio a nadie".

El pasado 5 de noviembre, a través del portal de Latinus, Carlos Loret de Mola entrevistó a Alonso Ancira donde hablaron del presidente López Obrador, del expresidente Peña Nieto y de Agro Nitrogenados.

Sobre sus cuentas que le fueron devueltas y en las que dijo no se detectaron anomalías, Ancira expresó que el presidente tuvo que haber ofrecido disculpas, así como lo hace con "El Chapo".

"Yo no soy 'El Chapo' como dice el presidente, que pide disculpas al Chapo, a mí no me pidió ni disculpas. [...] Igual como dice que hay empresarios corruptos, debe de decir hay otros que no lo son, pido una disculpa amplísima".