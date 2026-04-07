¿Olvidaste tu contraseña del SAT?; así puedes recuperarla

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la temporada de declaraciones fiscales en México, la pérdida de las credenciales de acceso representa uno de los obstáculos más comunes para los contribuyentes.

SAT ID, herramienta oficial para recuperación de contraseña

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el uso de la plataforma SAT ID constituye la vía oficial para la generación y actualización de la contraseña (anteriormente conocida como CIEC).

Esta herramienta digital responde a la creciente demanda de servicios remotos, permitiendo que las personas físicas regularicen su situación desde un dispositivo móvil con acceso a internet.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El procedimiento se realiza íntegramente desde un dispositivo móvil o computadora con cámara. De acuerdo con el portal técnico de la autoridad, estos son los pasos a seguir:

Ingreso al portal: Acceder a la página oficial de SAT ID y seleccionar el botón de "Generación de Contraseña".

Datos de identificación: Capturar el RFC a 13 dígitos y un correo electrónico personal al que se tenga acceso inmediato.

Documentación: Adjuntar una fotografía de una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional por ambos lados).

Validación biométrica y seguimiento del trámite

Confirmación de identidad: Grabar un video corto repitiendo una frase que el sistema asigna aleatoriamente; este paso funciona como una "prueba de vida".

Firma de la solicitud: Firmar de manera digital en la pantalla del dispositivo lo más parecido posible a la identificación oficial.

Una vez finalizado el registro, el sistema genera un folio de seguimiento. De acuerdo con informes de la firma de ciberseguridad Kaspersky, este modelo de validación biométrica protege la información del contribuyente frente a posibles fraudes. La autoridad fiscal cuenta con un plazo máximo de cinco días hábiles para revisar la solicitud y enviar una respuesta.

Según el organismo fiscal, "el contribuyente recibe un enlace a través de su correo electrónico o SMS para concluir el proceso". Una vez recibido el mensaje, se cuenta con un tiempo limitado para ingresar y establecer la nueva contraseña definitiva. De acuerdo con analistas de la revista Wired, es fundamental realizar el video en un lugar iluminado para evitar que el algoritmo de reconocimiento facial rechace la solicitud, obligando a reiniciar el trámite.