ONGs y diario niegan que desde el extranjero les paguen para "oponerse al Tren Maya"

Luego de que esta mañana el director de Comunicación Social del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, exhibiera una lista de organizaciones civiles y medios que reciben supuesto "financiamiento del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya", el periódico digital Animal Político y las organizaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como México Evalúa negaron el señalamiento.

El Equipo Indgnación publicó a través de sus redes sociales la respuesta a los dichos que surgieron durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La organización civil que promueve y defiende los derechos humanos compartió una imagen dirigida al Jefe del Ejecutivo federal dónde señaló que ellos "tienen otros datos".

Resaltó que por más de 30 años ha apoyado y trabajado con el pueblo maya de la península de Yucatán.

"Sr. Presidente: Ante los comentarios y opiniones que dijiste hoy, este equipo de trabajo quisiera informarte, que después de 30 años de caminar con el pueblo maya de la Península de Yucatán, TENEMOS OTROS DATOS", expuso Indignación en su comunicado fechado al día de hoy junto con la leyenda, "en medio de una pandemia".

México contra la Corrupción fue uno más de los que negaron los señalamientos hechos durante la conferencia de prensa matutina.

Expuso que "es rotundamente falso" que dicha organización reciba dinero para oponerse a la creación del Tren Maya.

"Aclaramos que es rotundamente falso que nuestra organización reciba dinero para oponerse al Tren maya", escribió y declaró en una imagen que ilustra su publicación.

La politóloga Edna Jaime, directora de México Evalúa también brindó su respuesta por la misma red social y afirmó que la información que difundió el Gobierno federal no es verídica. Argumentó que el centro de análisis recibe fondos para el análisis de políticas públicas y que no se oponen ante ningún proyecto o a algún mandato, sino que buscan analizar y construir un mejor país.

"Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No "nos oponemos" a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país (1/2)", escribió.

Dijo que en México Evalúa no surge una oposición, ya que ellos se encargan de proponer y mostrar datos con base en evidencia algunos datos respecto a qué se hace o debería hacerse con el dinero público.

"En @mexevalua trabajamos con datos, evidencia, estadística y hechos. No "nos oponemos", proponemos para que el dinero público se use con honestidad (2/2)", tuiteó la politóloga.

Por su parte, Daniel Moreno Chávez, director general del diario Animal Político, negó haber recibido financiamiento del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya, como lo afirmó esta mañana el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

"Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas", expresó Moreno en su cuenta de Twitter.

Asimismo, exigió se aclare la información que "daña el trabajo periodístico" que ha realizado durante 10 años.

"Lamentamos también que el Presidente use las mañaneras para acusar, sin investigar antes. Quienes hacemos @Pajaropolitico exigimos se aclare esta información, que daña el trabajo periodístico que hacemos desde hace 10 años, con el único objetivo de servir a los lectores".





En ese sentido, el periodista recordó que ésta es la segunda vez que el Gobierno federal proporciona información falsa sobre el diario a su cargo.

"Por segunda ocasión, el Gobierno federal difunde información falsa sobre Animal Político. Ahora sobre supuesto financiamiento extranjero para criticar al Tren Maya", señaló.





Asimismo, dejó en claro que el apoyo económico sirvió para financiar secciones del diario, así como sueldos de empleados.

"Esos recursos, por ejemplo, sirvieron para financiar Verificado2018, la sección México Desigual o reportajes como Matar en México y se han invertido en pagar salarios de periodistas, fotógrafos y diseñadores".

"Como se puede ver, han sido sobre temas que no tienen nada que ver con el Tren Maya. Además, resulta absurdo que hayamos recibido recursos incluso cuando ni siquiera existía ese proyecto, como 2016", agregó.

Esta mañana, el Presidente opinó que algunas organizaciones que se han pronunciado en contra del Tren Maya "se disfrazan de ambientalistas o defensores de Derechos Humanos para recibir dinero", pero responden a "un asunto de lucha de poder en lo económico en lo político".

"Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción, como el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable. Quienes dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya son la fundación Kellog, la fundación Ford", detalló Jesús Ramírez en conferencia de prensa desde Tamaulipas.

El Presidente interrumpió a Ramírez Cuevas y le preguntó qué es y qué vende la fundación W.K Kellog. El Secretario precisó que se trata de una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellog y que se dedica a la venta de alimentos.

"La fundación Ford que se dedica a financiar académicos y a organizaciones no gubernamentales en el mundo. ClimatWorks, la NED, que es la fundación estadounidense por la democracia", agregó.





"Y la fundaciones Rockefeller, que sí pertenece al consorcio Rockefeller pero también financía a académicos y asociaciones no gubernamentales. En el caso de la fundación Kellog, por ejemplo, al Consejo de Mexicanos Sustentable pues da fondos por 350 mil dólares. La fundación Ford por tres millones 575 mil dólares. Climat Works da 3 millones 800 mil dólares sólo para la organización Centro Civil Mexicano para la Servicultura Sostenible (CCMSS)", añadió.

Según la tabla presentada hoy por Ramírez Cuevas, otras organizaciones que también se habrían beneficiado de los recursos son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el diario Animal Político, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), Diálogo y Movimiento (DIMO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como México Evalúa.

El Presidente López Obrador pidió que las organizaciones señaladas aclaren la información difundida durante su conferencia.