Oportunidades de negocio con POS: cómo aprovechar el auge de los pagos digitales

El mercado de pagos digitales atraviesa una transformación sin precedentes. Este cambio en los hábitos de consumo representa un escenario ideal para quienes buscan oportunidades de negocio con POS y desean capitalizar la digitalización del comercio mexicano.

La expansión del ecosistema de pagos electrónicos no solo beneficia a los comercios que adoptan estas tecnologías, sino que también genera alternativas rentables para distribuidores y emprendedores. Iniciar un negocio con terminal bancaria permite acceder a un mercado en constante crecimiento, donde millones de negocios aún operan exclusivamente con efectivo y necesitan soluciones de pago modernas.

Por qué las oportunidades de negocio con POS están en auge

El país cuenta con 66 millones de compradores en línea, lo que representa el 51% de la población, y esta cifra continúa expandiéndose mes con mes. Por este motivo vender con POS en tu negocio puede abrirte el juego a más y mejores números.

El número de terminales operadas por agregadores y adquirientes no bancarios tuvo un incremento anual de 9.7%, lo que refleja la demanda sostenida de soluciones de pago. A pesar de este crecimiento, aproximadamente el 80% de los mexicanos aún dependen del efectivo como su principal método de pago.

Esta brecha entre la oferta actual de terminales de pago y la demanda potencial crea un espacio comercial significativo. Los negocios pequeños y medianos buscan activamente herramientas que les permitan aceptar pagos electrónicos, mejorar su flujo de caja y acceder a servicios financieros complementarios.

Modelos de negocio rentables en el sector de pagos digitales

El ecosistema de pagos digitales ofrece múltiples formas de generar ingresos. Cada modelo se adapta a diferentes perfiles de emprendedores y niveles de inversión inicial.

Distribución de terminales para negocios locales

Los distribuidores ganan dinero por la venta de cada terminal y también pueden generar ingresos pasivos cuando el cliente empieza a usarla. Este modelo permite trabajar de forma independiente, visitando comercios que aún no aceptan pagos con tarjeta y ofreciendo soluciones que mejoran su competitividad.

La ventaja principal radica en la estructura de comisiones múltiples: ganancias por venta inicial, por colocación cuando el cliente realiza sus primeras transacciones, y por activación cuando alcanza cierto volumen de operaciones.

Asesoría y colocación de sistemas de pago

Más allá de la venta directa, existe demanda de servicios de consultoría para negocios que necesitan orientación sobre qué tipo de terminal se adapta mejor a sus necesidades. Este servicio incluye análisis del flujo de clientes, capacitación del personal y seguimiento post-venta para garantizar el uso óptimo del equipo.

Los asesores especializados pueden trabajar con múltiples proveedores y construir relaciones a largo plazo con sus clientes, generando ingresos recurrentes a través de comisiones por el volumen de transacciones procesadas.

Servicios de soporte técnico especializado

La implementación de tecnología de pagos requiere acompañamiento continuo. Ofrecer soporte técnico, resolución de problemas y actualizaciones de software representa una oportunidad complementaria que agrega valor al servicio principal y fortalece la relación con los comercios atendidos.

Este modelo funciona especialmente bien para quienes tienen experiencia en tecnología y pueden resolver incidencias de forma rápida, minimizando el tiempo de inactividad de las terminales.

Fuente: Freepik

Pasos prácticos para iniciar tu negocio con terminales de pago

Una posibilidad para comenzar con este tipo de negocios es vender Clip. Sus terminales, además de aceptar todo tipo de tarjeta, brindan enlaces de pago, que permiten a cualquier negocio aceptar pagos electrónicos sin necesidad de experiencia técnica.

Sumado a esto, además de ganar dinero por la venta de cada terminal, también puedes generar ingresos pasivos cuando tu cliente empieza a usarla. Para empezar a vender y ofrecerles a las empresas la posibilidad de abrirse a un mercado digital, sigue estos puntos:

Investiga el mercado local: identifica zonas con alta concentración de negocios pequeños que aún operan solo con efectivo, como mercados, tianguis o corredores comerciales tradicionales Elige un programa de distribución confiable: evalúa opciones que ofrezcan capacitación, soporte continuo y comisiones competitivas para maximizar tus ganancias desde el inicio Prepara tu propuesta de valor: desarrolla un discurso claro sobre los beneficios de aceptar pagos electrónicos, incluyendo aumento de ventas, seguridad y acceso a créditos Establece metas de colocación realistas: comienza con objetivos alcanzables de 5 a 10 terminales mensuales y escala gradualmente conforme ganes experiencia Construye una red de referidos: incentiva a tus clientes satisfechos para que recomienden tus servicios a otros comerciantes de su zona o giro

Considera que algunos programas permiten iniciar con kits de 10 lectores por $1,290 MXN, lo que representa una inversión inicial accesible.

Fuente: Freepik

Las proyecciones para los próximos años son alentadoras. Se espera que el valor de los pagos móviles en punto de venta crezca con mayor rapidez, impulsado por la adopción masiva de smartphones y la mejora en la infraestructura de conectividad en todo el país.

El ecosistema de pagos digitales en México ha tenido un avance significativo en los últimos años, y esta tendencia se acelerará conforme más negocios comprendan los beneficios de la digitalización. Para emprendedores y distribuidores, esto significa que las oportunidades de negocio con POS seguirán expandiéndose, ofreciendo un modelo de ingresos sostenible y escalable en el mediano plazo.