Otros negocios que la pandemia se llevó de México

Best Buy, cadena de tiendas especializadas en tecnología, tomó la decisión de dejar sus operaciones en México para mejorar su estructura organizacional y su enfoque estratégico.

En su reporte trimestral, Best Buy explicó que la decisión es parte de una reestructuración de 111 millones de dólares en el tercer trimestre del año fiscal.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis económico-financiero de Banco BASE consideró que ésta podría ser la primera empresa de varias, que tome una decisión así tomando como punto de partida los resultados del Buen Fin.

"Best Buy puede ser la primera de varias que tomaron el Buen Fin como punto de decisión. Definitivamente no ayuda la política interna y que México se sitúe como el peor país en manejar la pandemia", señaló Siller en un reporte.

A continuación te presentamos un listado de otras empresas que decidieron retirarse de México o que cerraron ante la crisis por el Covid-19 y las nuevas medidas de recaudación de impuestos:

Best Buy: la firma detalló que de sus 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

Sin Delantal: la plataforma digital de entrega de comida anunció que en diciembre dejará de operar en México.

El retiro de la empresa de origen español, se da en el marco de un nuevo marco tributario de la economía digital, en el que se obliga a las plataformas digitales extranjeras sin domicilio en territorio mexicano a cumplir todas las obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente.

Restaurante Sir Winston Churchill's: el local de comida británica situado en Polanco cerró sus puertas tras 48 años de servir gastronomía inglesa.

La marca subastó en junio a través de la Casa Mortons su vajilla, mobiliario, pinturas y decorados por un monto superior a los seis millones de pesos.

Cierres de restaurantes: en Polanco como Bonito, Lapso; en la Condesa Rojo Bistrot, L'Apero, Maison de Famille, Botegga Culinaria y Trattoria Giacovanni; en Santa Fe la sucursal Entre Fuegos, The Palm.