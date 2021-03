Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil costaría a mexicanos 109 mdp

La infraestructura y operación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil propuesta por el Legislativo costará 109 millones de pesos el primer año y 88 millones de pesos por cada año subsecuente con cargo al erario público, señalan cámaras y organizaciones de la industria de telecomunicaciones. "La planificación, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas, plataformas y equipos en aproximadamente 500 mil puntos de venta a nivel nacional, requerirá millonarias inversiones y generará enormes afectaciones a la actividad económica sin el logro de los resultados esperados", asegura la industria.

En una carta enviada al Senado, la Canieti, la Amiti, la Asociación de Internet.Mx, la Anatel y la GSMA señalan que les preocupa que en México no existe un documento de identidad único y obligatorio ya que la obtención de la credencial de elector es voluntaria, por lo anterior, existe un amplio sector de la población que no cuenta con ella. "La exigencia de presentar una identificación como condición para tener una línea telefónica marginaría a todos los usuarios que no cuenten con ella", destacan las organizaciones.

Además explican que 85% de los usuarios móviles se encuentran en modalidad de prepago y solo 15% en pospago, debido al bajo nivel de bancarización de la población mexicana que asciende a 25% aproximadamente. "En ese contexto, debe decirse que la población de usuarios de prepago, aun sin estar bancarizada logra tener acceso a servicios básicos de telecomunicaciones". Finalmente, mencionan que no hay evidencia, ni nacional ni internacional, de que este tipo de registros influya en la reducción del delito. "La creación del Padrón no contribuye a reducirlos niveles de inseguridad. Ningún delincuente usará una línea previamente registrada a su nombre o de algún familiar o conocido para cometer un ilícito".