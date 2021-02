Pandemia ahuyentó al turismo de sol y playa durante 2020

La pandemia del Covid-19 causó que Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta recibieran la mitad de pasajeros aéreos en 2020.

Se trata de los tres principales destinos de playa para las aerolíneas y el año pasado, el tráfico de pasajeros hacia Cancún disminuyó 51%; hacia Los Cabos, 46.5%, y hacia Puerto Vallarta, 51%, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Otros destinos de playa hacia donde disminuyó el tráfico de pasajeros fueron Acapulco, con 57%; Huatulco, con 56%; Veracruz, con 52%, y La Paz y Culiacán, con 44%, cada uno.

En Mazatlán, el tráfico de pasajeros aéreos disminuyó 37%.

Aerolíneas como Volaris implementaron descuentos con hoteles para fomentar el turismo, pero aun así, el tráfico aéreo a destinos de playa cayó 50%.

Fernando Gómez, analista en Aeropuertos y Aviación, consideró que el descenso en el tráfico de pasajeros a destinos de playa se extenderá en los dos primeros trimestres del año, aunque se podría recuperar por viajeros que no quieran cumplir las restricciones para viajar a Europa o Estados Unidos, donde además de prueba negativa PCR, en algunos casos se pide una cuarentena de siete o 14 días.

"México podría ser un destino todavía atractivo ante el inconveniente de tener esos filtros de seguridad sanitaria elementales, aunque podría haber un riesgo mayor en otro sentido. Es ponderar si privilegias el desarrollo económico y turístico, pero descuidas la salud pública", dijo.

México es el país de América Latina que más turistas recibe al año, con casi 40 millones de visitantes, pero la pandemia y las restricciones para volar en otros países afectó al turismo, pese a que es la única nación en el continente americano que no exige pruebas de Covid ni cuarentena a pasajeros internacionales.

Gómez destacó que Estados Unidos y Canadá son los dos principales países de donde provienen turistas extranjeros hacia destinos de playa en el país.

Apenas el viernes pasado, Canadá prohibió los viajes aéreos hacia México desde el 31 de enero hasta el 30 de abril.

Esta restricción afectará a los principales destinos de playa, pues los canadienses y estadounidenses suelen viajar a estos destinos mexicanos en los primeros meses del año, no tanto en la temporada decembrina.

"Hay que considerar que entre 60% y 70% del mercado aéreo internacional proviene de Norteamérica", agregó Gómez.

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el año pasado, 2 millones de turistas estadounidenses llegaron al Aeropuerto Internacional de Cancún y 492 mil 383 procedentes de Canadá.

La cancelación de vuelos de Air Transat desde Toronto hacia Cancún y de Air Canada repercutirá en el caribe mexicano.

Sin embargo, pese al desplome del turismo canadiense, hay otras rutas por reactivarse como la de Madrid-Cancún operado por Evelop a partir de marzo; así como la conexión Lisboa-Cancún a través de TAP en febrero.