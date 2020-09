Paquete Económico debe ser prudente: Gerardo Esquivel

Ante el ojo vigilante de los inversionistas y calificadoras, el paquete económico 2021 debe contener principios altamente prudentes y austeros, consideró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel.

"Tiene que ser un paquete económico muy cuidadoso, muy prudente que trate de mantener la parte fiscal porque somos una economía que está siendo muy vigilada, supervisada por inversionistas y agencias calificadoras y señales en sentido contrario pueden generar mayor volatilidad", advirtió.

Al participar esta noche en la cuarta conversación del CIDE, apuntó que en ese rubro el banco central siempre ha estado muy atento sobre la evolución de la situación de las finanzas públicas.

Explicó que la prudencia se debe guardar porque se anticipan menores ingresos tanto petroleros como tributarios, y a la vez, con mayores demandas de gasto de salud.

A lo anterior, se suma que ya no contamos con el ahorro en los Fondos de Estabilización del gobierno federal, alertó.

De ahí la importancia de garantizar los fundamentos macroeconómicos, es decir, cuidar que no suba la deuda para que cuando termine la pandemia estemos en mejores condiciones de recuperarnos, dijo Esquivel.

Refirió que la situación fiscal del gobierno es tan frágil y vulnerable, resultado de años en los cuales hubo un proceso de crecimiento de gasto público y de endeudamiento. Por eso, agregó, México tiene que ser mucho más precavido que otros países.

"Debe ser muy cuidadosos con los fundamentos macroeconómicos, y parte de ellos, es la parte fiscal", manifestó.

Estableció que si bien no se pudo impedir el desplome de la economía, un seguro de desempleo pudo aminorar sus consecuencias.

"No se podía evitar la magnitud de la caída del PIB por el confinamiento, era inevitable que ameritaron programas fiscales ambiciosos en algunos países", puntualizó.

Sin embargo, se pudo haber hecho un seguro de desempleo en el país, algo que se ha propuesto desde siempre, dijo, porque sirve como un estabilizador automático para sortear la crisis.

En su opinión, si los desempleados hubieran recibido un apoyo de 5 mil pesos en cuatro meses, podría haber sido perfectamente financiable en la economía. "Era el momento propicio y hubiera ayudado a paliar la situación", aseguró.