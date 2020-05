Para ICA, el cuarto tramo del Tren Maya

El gobierno federal adjudicará de manera directa, sin mediar licitación, el tramo 4 del Tren Maya a la empresa constructora mexicana ICA, según dio a conocer Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional al Turismo (Fonatur).

Durante la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Pons reveló que el siguiente contrato para continuar las obras de la magna obra ferroviaria será para la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún, ICA, que en 2008 adquirió el total de las acciones del consorcio Maya, hasta ese momento titular de la autopista.

Explicó que "en los siguientes días se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación".

El cuarto tramo del Tren Maya que correrá de Izamal a Cancún consta de 257 kilómetros y tendrá tres estaciones: Kantunil, Chichén Izta y El Tinte Holbox.

De acuerdo con el Anexo Técnico de la Obra, se construirán aproximadamente mil 460 kilómetros de vías férreas en la Península de Yucatán que interconectará a los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

El trazo de una de las obras insignia de esta administración aprovecha el derecho de vía existente del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec entre Palenque y Valladolid.

A partir de Valladolid aprovechará los derechos de vía de diversas infraestructuras existentes como carreteras, autopistas y líneas de transmisión entre otros, con el propósito de reducir el impacto ambiental generado por el proyecto y reducir el costo de adquisición de los nuevos derechos de vía.

Al respecto, el director de Fonatur reveló que durante la investigación que realizaron en materia de derechos de vía, descubrieron que en ningún archivo de Ferrocarriles Nacionales y de la SCT había registro de muchas propiedades.

"Se suponía que teníamos derechos de vía, pero en los hechos no existían", agregó

También encontramos que había muchas demandas que se había perdido por parte del gobierno federal de gente que le habían tomado su terreno y que nunca le pagaron esos derechos de vía.

Por ello, detalló el encargado del Tren Maya, "desde hace tres semanas empezamos los primeros pagos de esa deuda histórica, de esos derechos de vía que no se había pagado".

Hasta ahora, se han cubierto pagos por alrededor de 750 millones de pesos "y todavía nos faltan algunos derechos de vía de carreteras como es el caso de Carrillo Puerto donde todavía se deben juicios pasados que no fueron pagados", comentó.

En relación con la cuestión hotelera, anunció que con el Tren Maya va haber muchos productos diferenciados a lo largo de su trayecto.

Lo que estamos buscando es asociarnos con los dueños de las tierras, como fórmula para que ellos se queden: no les vamos a comprar, queremos que se queden y tenga dos opciones para ganar: Por la vía de rentas o a través de participaciones.

El Tren Maya, subrayó, "lo que busca es involucrar a los dueños de las tierras y a los vecinos".

"Gobierno inició pagos pendientes por derecho de vía"

Rogelio Jiménez Pons, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que el gobierno federal inició el pago de 757 millones de pesos por la deuda pendiente de terrenos por el derecho de vía para la construcción del Tren Maya.

"Hace unos meses adquirimos los derechos de vía para el proyecto y descubrimos una deuda pendiente. El Gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones de pesos a los propietarios. El Tren Maya está comprometido con el bienestar y la justicia".

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la construcción del Tren Maya se creará de 80 a 100 mil nuevos empleos en el suroeste del país.

En Palacio Nacional, el titular de Fonatur informó que cuando se iniciaron los trabajos de investigación sobre la esa situación de los terrenos del proyecto ferroviario, "descubrimos que, en ningún archivo, ni de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), había registro de muchas propiedades, era virtualmente inexistente, o sea, que se suponía que teníamos un derecho de vía, pero en los hechos no lo existía".

"Y también fuimos descubriendo que había muchas demandas que se habían ya perdido por parte del gobierno federal de gente que le habían tomado su terreno y nunca le pagaron esos derechos de vía. Ya hicimos un proceso, que ya llevamos bastante tiempo, más de un año en este proceso de ir recuperando, y empezamos hace tres semanas a hacer los primeros pagos de esa deuda histórica de esos derechos de vía que no se habían pagado. Suman alrededor de 750 millones de pesos.

Reveló que todavía faltan algunos pagos de derechos de vías de carreteras, "como es el caso allá en Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde todavía se deben juicios pasados sobre los derechos de vía que no fueron pagados. Entonces, estamos en ese proceso, liquidando lo que corresponde a gente".

El funcionario federal indicó al presentar un video, que en el último mes se concluyó el proceso de licitación para los tres primeros tramos del tren.

Se detalló que para el Tramo Uno que va de Palenque a Escárcega resultó ganador el consorcio liderado Mota-Engil México en convenio con China Comunications Constructions Company, Grupo Cosh Eyasa y Gavil Ingeniería.

En el caso del Tramo Dos que recorre de Escárcega hasta Calkiní resultó ganador el consorcio integrado por Operadora Cicsa en convenio con FCC Construcción.

Mientras que para el Tramo Tres que va de Calkiní a Izamal resultó ganador el consorcio integrado por Construcciones Urales en convenio con GAMI Ingeniería e Instalaciones y Azvi.

"Respecto al Tramo Cuatro que va de Izamal a Cancún se prevé que sea construido por la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún. En los siguientes días se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación".

Se informó que en los primeros trabajos en el territorio serán desde instalación de campamentos, reclutamiento masivo de personal de construcción, remodelación de estaciones con valor histórico, trabajos de limpieza, deshierbe, hasta la adecuación de la infraestructura existente, entre otros.