Para monedas digitales no caben los errores: Carstens

El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, dijo que los bancos centrales que decidan emitir monedas digitales deben hacerlo sin ningún margen de error, para generar confianza y pueda ser aceptado como dinero fiduciario y facilitar las remesas.

"El tema de la seguridad cibernética es fundamental, y también la eficiencia técnica aquí es extrema, no podemos permitirnos ningún grado de error; si la gente confía en este sistema, y se intercambiarán valores por esta vía, no hay de que se me cayó el sistema o que hay un error de 0.001", advirtió.

Al dictar una conferencia magistral virtual que abrió el seminario Perspectivas Empresariales Fintech organizado por la Asociación de ex alumnos del ITAM, dijo que no deben ser aceptables los errores.

"No puede haber margen de error, por eso los sistemas tienen que ser simplemente y extremadamente eficientes", acotó el exgobernador del Banco de México al hablar de la innovación digital y el dinero del futuro.

Carstens consideró que las monedas digitales pueden ser aprovechadas por los bancos centrales como dinero fiduciario, como una forma de inclusión financiera segura.

Lo anterior involucra también una coordinación internacional, desde facilitar las remesas, como se expresaría en flujos de capital.

Afirmó que si bien hay muchos temas a resolver, puede revolucionar los sistemas financieros hacia adelante para bien con precauciones, por lo que deben abocarse a esta tarea.

BITCOIN

Durante su exposición, Agustín Carstens también abordó las principales diferencias y desventajas entre las monedas digitales que podrían emitir los bancos centrales y otras que han surgido.

Bitcoin no cumple con los requisitos de ser un buen medio de pago, porque es un activo de alto riesgo, advirtió.

En tanto, que otras alternativas como la moneda impulsada por Facebook, agregó, no han tenido el desarrollo de generar un sistema financiero

Comentó que los bancos centrales están haciendo una gran inversión en resolver los aspectos técnicos, pero también hay aspectos de política y no necesariamente financiera, pública y monetaria.

LOS RETOS

El también exsecretario de Hacienda y Crédito Público estableció que si un banco central decide emitir una moneda digital, deberá tomar en cuenta 10 puntos:

-Es una decisión soberana de cada país, cada banco central deberá decidir si lo quiere hacer o no.

-Privacidad de datos para ver si se requiere identificación, pero por temas de lavado de dinero es importante seguirle la pista.

-Controles antilavado y de combate al financiamiento al terrorismo.

Otro tema toral de política económica, la forma en que interactúan los bancos comerciales con el banco central en una asociación pública-privada.

-Seguridad cibernética.

-Fomento a la inclusión financiera.

-Transmisión de la política monetaria.

-Coordinación internacional.

-Eficiencia técnica.

-Impacto sobre la estabilidad financiera