logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.

Por AP

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.

Nueva York.- Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, iniciando una batalla con Netflix para comprar la compañía detrás de HBO , CNN y DC Studios, y el derecho a remodelar gran parte del panorama del entretenimiento

Días después de que los principales directivos de Warner estuvieron de acuerdo con la oferta de compra de 72.000 millones de dólares de Netflix, la oferta de Paramount busca pasar por encima de ellos apelando directamente a los accionistas de Warner con más dinero: 74.400 millones de dólares y un plan para comprar todo el negocio de Warner, incluido el negocio de cable que Netflix no quiere.

Paramount dijo que su decisión de ir hostil se produjo después de que hizo varias ofertas anteriores con las que la dirección de Warner "nunca se comprometió de manera significativa" tras el anuncio de octubre de la compañía de que estaba abierta a venderse.

Paramount señaló que su oferta también contiene más efectivo que la oferta de Netflix (18.000 millones más) y dijo que es más probable que apruebe el escrutinio antimonopolio de la administración Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El fin de semana, el presidente Donald Trump intervino, diciendo que una combinación Netflix-Warner "podría ser un problema" debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Advierten cuadruplicación de tarifas hoteleras en Mundial FIFA 2026
Advierten cuadruplicación de tarifas hoteleras en Mundial FIFA 2026

Advierten cuadruplicación de tarifas hoteleras en Mundial FIFA 2026

SLP

El Universal

Amvitur destaca la importancia de las viviendas turísticas en el hospedaje para el Mundial 2026

Acciones retroceden en la Bolsa de Valores de Nueva York
Acciones retroceden en la Bolsa de Valores de Nueva York

Acciones retroceden en la Bolsa de Valores de Nueva York

SLP

AP

Noticias financieras destacadas: caída en acciones, oferta competitiva y adquisición estratégica marcan la jornada bursátil.

Impacto de tasas de interés en Banamex y dólar: Análisis financiero
Impacto de tasas de interés en Banamex y dólar: Análisis financiero

Impacto de tasas de interés en Banamex y dólar: Análisis financiero

SLP

El Universal

El peso mexicano se devalúa en los mercados internacionales ante la expectativa del anuncio de la Fed

Producción Automotriz en México se Desploma un 8.3% en Noviembre
Producción Automotriz en México se Desploma un 8.3% en Noviembre

Producción Automotriz en México se Desploma un 8.3% en Noviembre

SLP

El Universal

La producción de vehículos en México registra una disminución del 8.3% en noviembre, según cifras del Inegi.