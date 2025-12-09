Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.

Nueva York.- Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, iniciando una batalla con Netflix para comprar la compañía detrás de HBO , CNN y DC Studios, y el derecho a remodelar gran parte del panorama del entretenimiento

Días después de que los principales directivos de Warner estuvieron de acuerdo con la oferta de compra de 72.000 millones de dólares de Netflix, la oferta de Paramount busca pasar por encima de ellos apelando directamente a los accionistas de Warner con más dinero: 74.400 millones de dólares y un plan para comprar todo el negocio de Warner, incluido el negocio de cable que Netflix no quiere.

Paramount dijo que su decisión de ir hostil se produjo después de que hizo varias ofertas anteriores con las que la dirección de Warner "nunca se comprometió de manera significativa" tras el anuncio de octubre de la compañía de que estaba abierta a venderse.

Paramount señaló que su oferta también contiene más efectivo que la oferta de Netflix (18.000 millones más) y dijo que es más probable que apruebe el escrutinio antimonopolio de la administración Trump.

El fin de semana, el presidente Donald Trump intervino, diciendo que una combinación Netflix-Warner "podría ser un problema" debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.