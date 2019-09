PEF no aporta ni resta a perspectivas macroeconómicas: JP Morgan

La firma financiera JP Morgan dijo que el presupuesto para 2020 de la Secretaría de Hacienda "decepcionantemente" no aporta ni resta a las perspectivas macroeconómicas del país.

"En términos generales, no vemos mucho en el presupuesto que agregue o reste significativamente a la perspectiva económica/política, ya que la disciplina fiscal aparentemente sigue siendo una prioridad clave", dijo JP Morgan.

En un comentario sobre el paquete económico para el año próximo, presentado el pasado domingo por el gobierno federal, JP Morgan resaltó la propuesta de presupuesto del gobierno mexicano abordó un tema que ha cobrado relevancia desde el nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda: la creación de mecanismos fiscales anticíclicos.

"Si bien el marco fiscal actual en México fue ciertamente un desarrollo positivo, ha tenido algunas deficiencias, pues carece de un ancla fiscal a mediano plazo; no es contracíclico, e incluso podría tender a ser procíclico y eso no fomenta los ahorros a largo plazo. El gobierno está analizando así la posibilidad de eventualmente actualizar la regla fiscal del país para abordar estas deficiencias", explicó.