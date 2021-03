Pemex busca renegociar contratos billonarios con Vitol que se derivaron de sobornos: Reuters

El gobierno de México busca renegociar sus contratos millonarios con la compañía internacional de del sector energético Vitol SA. La discusión sobre los convenios con Petróleos Mexicanos (Pemex) se da después de que la empresa holandesa reconoció que pagó sobornos para ganar licitaciones, aseguró la agencia Reuters.

En un reporte de las periodistas Stefanie Eschenbacher, Adriana Barrera y Ana Isabel Martinez, la agencia internacional informó que esta revisión forma parte de las consecuencias que dejó un acuerdo que Vitol Americas, cuya sede se ubica en Houston (Texas), firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mes de diciembre.

El convenio con las autoridades estadounidenses derivó en un acuerdo en el que Vitol pagaría 164 millones de dólares en EU y Brasil por haber entregado sobornos a funcionarios en México, Brasil y Ecuador en el periodo de 2015 a 2020, con el fin de conseguir negocios con las petroleras estatales.

Una de las fuentes de Reuters informó que los negocios entre Pemex y Vitol ascienden a "más de mil millones". "Todo el universo de contratos, cualquier contrato que (Pemex) considere desventajoso, se va a llevar a la mesa de negociaciones", aseguró.

Vitol se limitó a comentar que mantiene una relación duradera y respetuosa con Pemex y "siempre coopera con las autoridades pertinentes".

El 3 de marzo, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, adelantó lo que hoy Reuters confirmó, que Vitol llegó a a un acuerdo con autoridades de EU para "pagar algunas multas derivado de actos de corrupción cometidos por la empresa", sin embargo expresó que la administración federal no estaba al tanto de la resolución.

"Después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares, nos mandó una carta a nosotros, a la dirección de Pemex, pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos, que había pagado la multa. Nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de alguno o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos", dijo el funcionario.

Lo que Pemex solicitó a la empresa, con sede en Ginebra, Suiza, fue que informaran a quién se había dado el soborno y bajo qué concepto, pero la compañía respondió que no podía dar la información "por razones del debido proceso".

"Nosotros entramos en negociaciones con ellos, digo, en pláticas, sobre todo desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren", adelantó Oropeza.

El director de Pemex explicó que Vitol haría un resarcimiento de daños a Pemex por 17 millones de dólares en efectivo y otro tanto por el concepto de "unos trabajos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo".

El Presidente López Obrador expresó que la compañía del sector energético pagó en Estados Unidos "porque también suele pasar eso: allá, si se paga, si hay multa o se informa sobre hechos de corrupción más grande que puedan significar también más dinero, se les dan facilidades a las empresas". Se quejó pues dijo que las compañías, como en el caso de la esquema de sobornos de Odebrecht "se arreglan allá" y a Pemex le mandan una carta en la que avisan "ya nos arreglamos", pero "falta el arreglo aquí".

"Entonces, ahora dicen: Ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares. Y la pregunta de Octavio ayer fue: ¿Cómo le hago? porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. Entonces, lo primero es: ¿Quiénes recibieron el soborno? ´Ah no, eso no se puede, no se puede decir´", contó el mandatario mexicano.

PEMEX INVESTIGA CONTRATOS

Reuters informó que, como parte del proceso para develar la raíz de los sobornos, Pemex ordenó investigar los convenios con Vitol desde 2015.

Las fuentes citadas por la agencia recordaron que son diferentes filiales de Pemex las que sostienen contratos con Vitol, incluida la rama comercial PMI Comercio Internacional; la comercializadora de gas, Mex Gas Supply Ltd; así como la unidad petroquímica Pemex Transformacion Industrial. Además, estimaron que hay más de diez convenios vigentes.

Uno de los acuerdos es la del suministro de gas etano a Pemex, por un valor de 230 millones de dólares, vigente desde 2018. Las fuentes de Reuters y los datos de seguimiento del petrolero Refinitiv Eikon confirmaron que, hasta inicios del mes de marzo, la petrolera mexicana aún importaba etano como parte del convenio.

El contrato por la importación de etano lo firmó Javier Aguilar, un ex comerciante de Vitol.

INICIA LA INVESTIGACIÓN

El Presidente López Obrador afirmó en diciembre de 2020 que las autoridades nacionales realizaban una investigación los sobornos que Vitol realizó entre 2015 y 2020 a directivos de Pemex.

El pasado 3 de diciembre, la compañía Vitol aceptó el pago combinado de 135 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con varios casos de sobornos millonarios en Brasil, México y Ecuador.

En el caso del país norteamericano, la compañía especializada en la comercialización de energía reconoció un esquema de acuerdos de consultoría falsos, empresas fantasma, facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y cuentas de correo electrónico falsas para transferir fondos a compañías offshore involucradas con los sobornos.

Tras la resolución judicial, Pemex ha decidido dejar de hacer negocios de manera informal con Vitol tras el reconocimiento de varios casos de sobornos, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Bloomberg.

"Se investiga y de ser cierto se castiga a los responsables", ha aseverado el mandatario sobre las posibles implicaciones de directivos de Pemex en el entramado. "Nosotros no somos tapadera de nadie", ha apostillado López Obrador.

Estas investigaciones se unirán a la de la Fiscalía de Ecuador sobre los sobornos que la petrolera ecuatoriana Petroecuador podría haber recibido para obtener ventajas competitivas con el mismo sistema que en México.

Tras el reconocimiento de los sobornos, la sociedad ecuatoriana decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores.