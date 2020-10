Pemex es un dolor de cabeza profundo y serio, dice la ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) es un gran problema que da dolores de cabeza porque tiene una situación financiera insostenible.

"Petróleos Mexicanos es un dolor de cabeza profundo y serio frente a la situación de las finanzas públicas y su propia condición económica", afirmó.

Al dictar la conferencia magistral en el décimo Congreso Internacional de Investigación Financiera IMEF sobre la situación de la banca y perspectivas, destacó que la banca tiene recursos prestados a la empresa petrolera.

Por eso, consideró que es importante que Pemex mejore sus finanzas para que haga frente a sus obligaciones crediticias.

Necesita ser más eficiente, porque todavía tiene condiciones laborales muy complejas, se está cayendo la capacidad productiva y está perdiendo mucho dinero, señaló.

En ese contexto, advirtió que la solución no será endeudar más a la empresa productiva del Estado para solventar el problema porque va en contra de la política que promueve el actual gobierno.

Apuntó que el actual entorno es para aprovechar las industrias que están funcionando bien, para empezar a recuperar la economía.

Pero Pemex da más problemas, aseguró.

Al preguntarle si hay un escenario para que pueda ser parte de la solución más que un dolor de cabeza, el líder de los banqueros, confesó no ser experto en materia petrolera.

Pero matizó que desde el punto de vista financiero, es una empresa que tiene problemas severos de pérdidas y una situación fiscal compleja.

"Antes de terminar de hacer las cuentas del ingreso contra el impuesto, ya va perdiendo dinero en la operación", advirtió

Reiteró que: "Como está hoy, Pemex no es sostenible".

Estableció que si bien la banca debe apoyar la transición de los combustibles fósiles a la energía renovable, hay que ver la situación que tiene esta empresa.