Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben pago este 15 de septiembre?

La tercera semana de la dispersión de pagos ya comenzó, de acuerdo el calendario que compartió la Secretaría del Bienestar, hoy 15 de septiembre será turno de los apellidos que inicien con la letra "M", por lo que miles de personas podrán ir a cualquier Módulo del Bienestar a retirar sin ningún tipo de comisión.

-----¿Qué programas sociales reciben depósitos?

Este depósito corresponde a los meses de septiembre y octubre, el quinto pago del año, todos se realizan de manera bimestral, te contamos qué programas serán y el monto de cada uno:

Mujeres Bienestar: el depósito corresponde a 3,000 pesos.

Pensión Personas con Discapacidad: el depósito será de 3,200 pesos.

Pensión Adultos Mayores: ofrece un apoyo de 6,200 pesos.

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos.

¿Qué día de esta semana no hay depósitos?

Las fechas patrias interrumpirán la dispersión de pagos un día de esta semana, el martes 16 de septiembre no habrá depósitos, el día se considera como inhábil, por lo que miles de beneficiarios deberán esperar un día más.