PERFIL: Alberto Baillères, forjador de liderazgo empresarial

Fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dueño de Grupo BAL y considerado el cuarto hombre más rico de México, este 2 de febrero falleció a los 90 años el empresario Alberto Baillères. Baillères, quien se retiró apenas de la actividad empresarial en abril de 2021, lideró un conglomerado de negocios en el cual se incluyen firmas importantes como Industrias Peñoles, Fresnillo, El Palacio de Hierro, TANE, Grupo Nacional Provincial, Profuturo, Valmex Casa de Bolsa, Grupo de Agro-negocios BAL, y de reciente creación, PetroBal, Energía Eléctrica Bal y EnerAB.

En la edición 2021 del ranking de multimillonarios del mundo de la revista Forbes, Baillères y familia aparecieron con una fortuna estimada de 9.2 mil millones de dólares, en la posición 255 a escala internacional. En el caso de los multimillonarios mexicanos, Baillères y familia eran superados sólo por Carlos Slim Helú, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, con fortunas personales por 62 mil 800 millones de dólares, 25 mil 900 millones de dólares y 12 mil 900 millones de dólares, respectivamente.

Luego de anunciar su retiro en 2021 y ceder su lugar a su hijo Alejandro Baillères Gual, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la trayectoria del empresario.

"Me da mucho gusto porque estamos hablando de una empresa que tiene décadas, un grupo que tiene décadas, 54 años de Alberto Baillères. Este grupo incluye varias empresas que son muy importantes en el país: Profuturo, GNP, Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Petrobal, Electrobal. Estas empresas en conjunto, y por eso lo doy a conocer, dan empleo de manera directa a 75 mil obreros y trabajadores administrativos", dijo el pasado 30 de abril en su conferencia mañanera.

Apenas en diciembre, en una comida del Consejo Mexicano de Negocios a la que se invitó también a López Obrador, se realizó la ceremonia de retiro de Baillères como integrante de dicho organismo empresarial. Al empresario detrás de firmas como Palacio de Hierro y de Peñoles se le rindió un homenaje por ser parte de dicho organismo empresarial durante 54 años.

Sus empresas expresaron sus condolencias a la familia a través de comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores. En una carta, su hijo Alejandro Baillères anunció la muerte de su padre a los mandos directivos de Grupo Bal y agradeció su legado. "Fue un líder por atracción y tenía la última esencia del liderazgo: enseñar a otros a ser líderes. Don Alberto dedicó tiempo y esfuerzo para que todos sus colaboradores desarrolláramos nuestras cualidades y habilidades y nos sintiéramos parte de la familia BAL, más allá de una relación laboral. Con frecuencia nos recordaba que vivir es increíble, y así fue su vida... increíble", concluye la carta.



La trayectoria

De acuerdo con el perfil del empresario publicado por el ITAM, Baillères también formó parte del consejo de administración de compañías como Grupo Financiero BBVA Bancomer, Fomento Económico Mexicano, Desc Sociedad de Fomento Industrial, Grupo Televisa y J.P. Morgan International Council.

A la par, desde 1967 era miembro del Consejo Mexicano de Negocios, además de ser miembro fundador de la Fundación para las Letras Mexicanas, A.C., de la Fundación UNAM, A.C., de la Fundación de Estudios Financieros, A.C., y de la Fundación Alberto Baillères.

Entre los reconocimientos otorgados en vida destacan los de instituciones como The Woodrow Wilson Center, Latin Trade, Endeavor, The Americas Society, The Association of Fundraising Professionals, The Culver Academy y de la Asociación de Ex Alumnos del ITAM, entre otras. En 2015, el Senado de la República le concedió la máxima distinción que concede el Estado mexicano a un ciudadano, la Medalla Belisario Domínguez.

"El Lic. Baillères se ha distinguido en su carrera profesional por ser un líder nacionalista, creador de empresas, leal a México y con una gran devoción en todos los aspectos relacionados con la educación, que considera como un factor clave para el desarrollo de México", destaca el ITAM.



Origen bancario

Nacido en la Ciudad de México, en 1931, inició su carrera profesional en 1951, en el Banco de Comercio, donde llegó a tener el cargo de gerente de sucursal antes de terminar su carrera universitaria. En 1957 ingresó a la Cervecería Moctezuma como vendedor de cerveza en el área de la Ciudad de México, llegando a ocupar la Gerencia de Ventas del área Metropolitana.

Posteriormente, ocupó varios cargos de gran responsabilidad en las distintas áreas de la empresa, siendo promovido a director general en 1964. Simultáneamente, en 1963, fue nombrado director general de El Palacio de Hierro, S. A., en donde implementó una importante reestructura de la compañía. En 1967 asumió la Presidencia del Consejo de Administración de un consorcio de empresas mexicanas, entre otras, Industrias Peñoles, El Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial, Cervecería Moctezuma y Crédito Minero y Mercantil.

Bajo su presidencia, dichas empresas vivieron una era de gran expansión y consolidación, hasta conformar lo que hoy se conoce como Grupo BAL, que emplea más de 75 mil personas. Después de 55 años en la presidencia de Grupo BAL, en abril de 2021 designó a Alejandro Baillères como nuevo presidente, quedándose como presidente consejero de Grupo BAL y presidente honorario de las empresas GNP, Profuturo, Grupo Palacio de Hierro, Industrias Peñoles y Fresnillo.