Persisten paros automotrices por falta de chips: AMIA

Los paros técnicos por falta de chips o semiconductores siguen en las armadoras de autos, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya.

Hay retrasos en la entrega de autos nuevos, lo que impulsa la compra y los precios de los vehículos usados, explicó.

"Ha ido mejorando la proveeduría de chips, sin embargo, no se ha corregido, tenemos información de que, esta misma semana, una planta tendrá que hacer paros por falta de chips. Estamos confiados en que para la segunda mitad del año sí estará mejor el suministro de chips para todo el sector automotriz, lo cual nos permitirá alcanzar un mayor nivel de ventas y de exportación", comentó.

En entrevista en Las Piezas del Rompecabezas de EL UNIVERSAL, opinó que conforme se vaya regularizando este suministro, la demanda de autos usados se irá normalizando y se irán estabilizando los precios.

Zozaya afirmó que el país debería ser más atractivo para las inversiones, sobre todo ahora que hay empresas que se trasladan de Asia a Norteamérica.

Desde su punto de vista, con la promoción adecuada llegarán más inversiones.

"Necesitamos atraer más inversiones de microcomponentes, semiconductores, para que se instalen en México. Se están instalando unas ahora, pero en Estados Unidos, y debemos hacer que lleguen aquí", añadió.

Sobre si se pierden inversiones, respondió: "No sabría si hemos perdido o no, lo que digo es que hay mucha inquietud en el mundo para invertir en Norteamérica y México debiera ser el país más atractivo por su competitividad. Lo que puedo decir es que sin hacer mucha promoción están llegando".

"El incremento de costos de producción va relacionado con la inflación, pues ha subido el costo de materiales y un automóvil es una pieza armada, con miles de piezas y cada una sube de valor, por lo que el precio del automóvil tiene que subir", lo que tiene que ver con los problemas de logística y la guerra en Ucrania, entre otros factores.

Tecnologías limpias

Estamos insistiendo que exista una política en México para impulsar tecnologías limpias en los vehículos, aunque ya se fabrican autos de este tipo para exportar y algunas autopartes.

Hay que acelerar acciones para que se puedan fabricar baterías, porque es la parte de mayor valor en los autos eléctricos, con el objetivo de no perder el liderazgo que tiene el país en el sector, al ser el sexto productor mundial de automóviles.

Espera que el gobierno estadounidense cumpla con el fallo del panel de reglas de origen para autos, porque es necesario dar certeza de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se cumple.

También debe atenderse la inseguridad: "queremos que baje el número de eventos".

Autos ilegales

Sobre la legalización de autos de importación, explicó que "llamarles autos chocolates es un término muy light; son automóviles metidos ilegalmente al país y yo digo que regularizar o legalizar lo ilegal es un rompimiento del Estado de derecho".

Se deja entrar indiscriminadamente a los vehículos estadounidenses a México, sin pedirles requisito y se desconoce en qué condiciones físicas se encuentran, pues algunos son pérdida total y no pueden circular allá, lo que pone en riesgo la vida de las personas.