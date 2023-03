Pese a entorno, bancos mexicanos tendrán buen desempeño: Fitch

A-AA+

Los recientes episodios de volatilidad por la crisis del Silicon Valley Bank y Credit Suisse tendrán poco impacto en los bancos en México, e incluso se prevé que tengan un buen desempeño en 2023, estimó Fitch.

Los riesgos de contagio y los efectos de segundo orden de las recientes quiebras bancarias en Estados Unidos deberían tener efectos limitados en nuestra cartera de bancos mexicanos calificados. Los bancos sistémicos más grandes, que atienden principalmente a clientes de ingresos medianos altos, corporativos y del sector público, ayudarán a contener el deterioro en la calidad de los activos", explicó la agencia.

De acuerdo con la firma, las consecuencias de las recientes quiebras bancarias en Estados Unidos no anticipa grandes salidas de depósitos para los bancos mexicanos, particularmente en los grandes bancos que siguen dependiendo de los depósitos a la vista que son menos sensibles a las tasas de interés.

"No obstante, los bancos tienen suficiente liquidez para gestionar cualquier salida moderada. Las carteras de valores de los bancos mexicanos tienden a ser de más corto plazo y se revaluan rápidamente", dijo Fitch.

¿Qué se espera para el crecimiento del crédito?

En el actual escenario, Fitch Ratings espera que el crecimiento del crédito en 2023 se mantenga en el rango de 6% a 8%, pero el entorno comercial seguirá siendo sensible a los desafíos microeconómicos, de gobernanza y políticos.

"Creemos que los bancos seguirán beneficiándose de la todavía baja inclusión financiera, el nearshoring y una recuperación económica retrasada después de la pandemia, lo que debería fomentar oportunidades comerciales para los bancos, a pesar de nuestra expectativa de que el crecimiento del Producto Interno Bruto se desacelere a 1.4 % este año", añadió.

Fitch Ratings explicó que los préstamos comerciales reanudaron el crecimiento a tasas de dos dígitos en 2022, con lo que los préstamos comerciales también respaldarán el crecimiento general de los préstamos del sistema bancario en 2023, respaldados por el aumento de las inversiones cercanas y la priorización de los bancos de préstamos a grandes empresas.

"La penetración bancaria de México sigue siendo baja y los niveles de capital y liquidez están en máximos históricos con el potencial de sostener el crecimiento de la cartera de crédito", añadió.