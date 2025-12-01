Peso cierra con ligera pérdida; mercados terminan a la baja

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.31 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.08% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.77 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.11% o 2 centavos por arriba del cierre del viernes pasado.

La depreciación del peso ocurrió a la par del peso colombiano que se ubicó como la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces. La caída del peso colombiano se debe a que el fin de semana el senador de izquierda, Iván Cepeda, se posicionó como favorito para suceder a Gustavo Petro como presidente de Colombia, explicaron los especialistas de grupo financiero Base.

La caída del peso colombiano arrastró a otras divisas de economías latinoamericanas. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso colombiano con 1.58%, el real brasileño con 0.39%, el sol peruano con 0.25%, el peso chileno con 0.20%, la libra esterlina con 0.19% y la corona checa con 0.17%.

Los mercados accionarios iniciaron el último mes del año en su mayoría en terreno negativo. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una caída de 0.90%, luego de cinco sesiones de ganancias, el Nasdaq Composite mostró una pérdida de 0.38%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.53%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una disminución de 0.07%, perdiendo en dos de las últimas tres sesiones. Al interior, resaltaron los retrocesos de las emisoras: América Móvil con una baja de 3.24%; Bolsa Mexicana de Valores, -3.12%; Gruma, -2.61%; y Grupo Aeroportuario del Pacífico, -2.55%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 240 dólares por onza, con una ganancia de 0.42%. Por su parte, el petróleo WTI terminó la sesión cotizando en 59.32 dólares por barril, con una ganancia de 1.32% luego de que la semana pasada tocó un mínimo de 57.10 dólares por barril, no visto desde el 21 de octubre.