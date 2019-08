Petróleo, más caro que precio de cobertura

La mezcla mexicana en los mercados internacionales se está cotizando por encima de la cobertura que se contrató para cubrir el precio del petróleo y blindar los ingresos.

Así lo indica información sobre la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para 2019. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio asegurado con la totalidad de la estrategia de Coberturas Petroleras 2019 fue de 55 dólares por barril.

Mientras que la cotización de la mezcla mexicana observada fue de 57.1 dólares por barril al cierre del primer semestre del presente año, una diferencia de 2.1 dólares. Lo anterior significa que de mantenerse los petroprecios en esos niveles, el gobierno federal no podrá cobrar el seguro petrolero que contrató para blindar el presupuesto.

México adquirió en los mercados financieros internacionales un seguro petrolero por 23 mil 489 millones de pesos, que cubren un precio de 55 dólares por barril de la mezcla mexicana, con lo cual blindó los ingresos para 2019.

El costo de las coberturas es casi dos veces el presupuesto aprobado para la Secretaría de Cultura para 2019, y similar al que tiene para este año la SHCP.

Si bien las coberturas compradas para este año no son las más caras desde que se recurre a esta estrategia, si es un gasto importante para las necesidades por atender y los nuevos compromisos adquiridos.

Uno de los programas estrella de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que costará 40 mil millones de pesos en 2019 en su primer año de vida. Este monto fue aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercerse este año y poder alcanzar una meta de un millón de jóvenes adheridos al programa como aprendices en empresas.

La estrategia seguida por las autoridades hacendarias es la misma que se ha utilizado los últimos años; consistió en la contratación de instrumentos financieros, que se complementó con la reserva de recursos en una subcuenta en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el saldo al 30 de junio de 2019 de la subcuenta "Complemento de Cobertura 2019" registrado en el Fideicomiso del FEIP es de 18 mil 500 millones de pesos.

Ingresos petroleros. Pero aunque los petroprecios en los mercados internacionales superaron al que se pactó en la cobertura petrolera, los ingresos por la renta del crudo se colocaron por debajo de lo programado, debido a una menor explotación de hidrocarburos.

Para el periodo de enero a junio de 2019 se esperaban 520 mil 255.3 millones de pesos por actividad petrolera contra los 412 mil 626.6 millones de pesos reportados por autoridades hacendarias.

Es decir, que no se llegó a la meta conforme al calendario programado para el primer semestre del presente año.

La Secretaría de Hacienda expuso en su informe de finanzas y deuda pública que la diferencia entre los ingresos observados y los programados se debe a los menores ingresos petroleros, tanto del gobierno federal como de Pemex.

Esto se explica por la menor plataforma de producción de petróleo crudo y gas natural respecto a la considerada en la Ley de Ingresos de la Federación y a la observada el año anterior. Reconoció que dicho efecto fue parcialmente compensado por mayores precios del petróleo.

Además, en el periodo referido, las ventas internas de gasolinas y diesel fueron menores a las programadas y las realizadas en el mismo periodo de 2018, las cuales impactaron los ingresos propios de Pemex.