Petróleo mexicano rebasa los 100 dpb

Ciudad de México.- El barril de petróleo nacional rompió el techo de 100 dólares y cotizó arriba del estadounidense por segundo día consecutivo.

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en el mundo. Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de Irán, que respondió con ataques a lo largo del Pérsico.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

Pemex dio a conocer que exportó este viernes el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera la marca de 100 unidades desde el 4 de julio de 2022.

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La Mezcla Mexicana de Exportación superó al West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 99.64 dólares.

El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se elevó este viernes a 105.32 dólares.

Por su parte, el dólar despidió la semana en 18.12 pesos y es la primera vez que cierra por arriba de 18 en 2026, tras subir 1.1%, según Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.56 pesos en Banamex, 18 centavos por arriba del jueves y su precio más caro desde el pasado 10 de diciembre.

La directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres, expuso que el sorpresivo recorte a la tasa de interés que el Banco de México anunció el pasado jueves restó atractivo a las inversiones denominadas en pesos mexicanos.

Por su parte, al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 1,7 %, hasta los 45.166 puntos, entrando en territorio de corrección. Mientras, el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,67 %, hasta los 6.368 enteros, y el tecnológico Nasdaq perdió un 2,15 %, hasta las 20.948 unidades.

Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,56 por ciento, pero a pesar de la baja cerró la semana con un avance acumulado del 3,98 % para colocar su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 66.685,76 unidades.

Con la ganancia semanal, el mercado mexicano rompió una racha de cinco semanas con cierres negativos.