Peugeot venderá más de 10 mil vehículos en México

Peugeot estima cerrar el año con ventas de 10 mil 700 unidades en el país, un 12% más respecto al año anterior, siendo su tercer año consecutivo de crecimiento.

La automotriz ha tenido buenos resultados con la implementación del programa "Peugeot cumple" donde si el cliente no está satisfecho con el servicio de mantenimiento no lo paga.

Así como en la comercialización de camionetas para uso comercial Partner y Rifter en el segmento de las Pymes, donde Peugeot tiene mil 300 clientes activos.

Actualmente, 45% de las ventas de vehículos de Peugeot en el país son camionetas comerciales y son líderes en el segmento.

"Es un momentum de la marca en México. En 2019, Peugeot va a tener un crecimiento de dos dígitos, en un mercado que otra vez va a bajar".

"Tres años consecutivos de baja de ventas en el mercado, tres años consecutivos de crecimiento significativo en las ventas de Peugeot. Nos da mucho orgullo, mucha responsabilidad, con humildad porque es como trabajamos, pero con consistencia", dijo Igor Dumas, director general de Peugeot México.

En el segmento de SUVs, Peugeot cerrará el año con un crecimiento en ventas de 23%, gracias a los nuevos modelos 3008 y 5008.

En reunión con medios, Dumas agregó que 25% de la red de distribuidores se renovó en el último año y medio.

La compañía tiene como meta alcanzar 1% de participación de mercado en 2021, del 0.8% que tiene actualmente, con una mejor oferta de producto que impulse el tráfico en las agencias y manteniendo el programa de satisfacción al cliente.

Además de impulsar las ventas digitales, es decir, clientes que se acercaron a la marca vía algún medio digital y concretaron la compra de un vehículo Peugeot.

Este año, la compañía vendió 600 vehículos a clientes cuyo primer acercamiento fue vía electrónica.

En Chile, Peugeot ya realiza ventas completamente electrónicas donde el cliente elige el vehículo en línea e incluso paga la totalidad del auto con su tarjeta de crédito.

--Opel

El próximo año, Peugeot lanzará la marca Opel en Ecuador y Colombia y posteriormente en Perú y Uruguay.

En México, por el momento, no existen planes de lanzamiento de nuevas marcas como Opel o Citroën.