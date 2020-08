PIB per cápita, en niveles del siglo pasado

El Producto Interno Bruto por habitante —la riqueza generada en el país entre el número de sus habitantes— se ubicó en 6 mil 729 dólares por persona, el nivel más bajo desde 1999, indican cálculos realizados con base en datos del Inegi y Banco de México.

La contracción en este indicador se debe a la caída que registró la actividad económica en el segundo trimestre del año.

Datos del Inegi mostraron que el PIB nominal a precios de mercado fue de 19 billones 929 mil millones de pesos corrientes entre abril y junio de este año, que a dólares representaron 854 mil 249 millones.

Si se considera que la población es de 127 millones de habitantes en México, de acuerdo con cálculos del Inegi, el PIB por persona fue de 6 mil 729 dólares.

El monto significó una caída de 29.9% respecto al trimestre anterior y -33.4% en su comparación con igual periodo de 2019.

El PIB por habitante pondera la riqueza generada por una nación con relación al tamaño de su población. Se calcula en dólares con el fin de hacer la comparación de su comportamiento respecto a otros países.

El año pasado el PIB per cápita llegó a estar al mismo nivel de China; sin embargo, el desplome de este indicador durante el segundo trimestre del año por la pandemia del Covid-19 lo llevó a ubicarse entre los niveles similares a los que reportaron Turquía y Tailandia en 2019, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional.

Comparado con los países de América Latina, México también perdió terreno debido a que este indicador apenas representó 41% del reportado el año pasado por Panamá, así como 56% de los de Chile y Costa Rica. Ahora se encuentra en niveles similares a los de Perú y Colombia.

Con relación a los principales socios comerciales de México, el PIB per cápita del país del segundo trimestre del año significó solamente 15% del canadiense y 10% del estadounidense, reportados por estos países antes de la pandemia.

La contracción del PIB por habitante del país se acentuó por la depreciación del peso frente al dólar, al pasar de 20.01 pesos en promedio durante los primeros tres meses del año a 23.33 pesos durante el segundo trimestre, lo que significó una pérdida para la divisa mexicana de 16.6%.

Los analistas del sector privado prevén una recuperación de la actividad económica en los últimos dos trimestres del año, lo que podría contribuir a mejorar el nivel del PIB por habitante; sin embargo, consideran que la mejora será insuficiente para resarcir la pérdida generada por la pandemia y el paro de actividades.

Consideran que la perspectiva aún es incierta para México, en la medida que todavía no se tiene claro cuándo se contará con una vacuna que facilite la recuperación, y al hecho de que el consumo y la inversión, principales motores de la economía, se encuentran rezagados.

Se prevé que sea hasta finales de 2021 o principios de 2022 cuando se regrese a los niveles del PIB per cápita que se tenían antes de la pandemia.