Pide AMLO al Congreso aprobar que uso de facturas falsas sea delito grave

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso aprobar a la brevedad la iniciativa de que el uso de facturas falsas se convierta en delito grave para evitar que este problema fiscal siga creciendo.

Tras dar a conocer gastos excesivos que el Estado Mayor Presidencial compró en artículos de higiene personal en viajes presidenciales en la pasada administración, el mandatario aseguró que en los últimos años las facturas falsas y despachos factureros "crecieron como hongos".

"Se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de evasión fiscal, porque es muy probable que en estos casos (la compra de gastos excesivos de artículos de higiene en viajes presidenciales) sean facturas falsas, es, decir, que se haya utilizado ese mecanismo de la utilización de ese tipo de facturas. Pero eso en el gobierno se usaba a nivel general, el mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno, pero eso se termina, y ojalá y en el Congreso, siendo respetuosos de su independencia, resuelvan este asunto de inmediato".

"Lo de las facturas falsas creció en los últimos años como hongos después de la lluvia, despachos factureros para evadir impuestos, se generalizó. Y esto se tiene que terminar".

Afirmó que la corrupción durante 25 años no era considerada como delito grave , pero "ahora sí es delito grave, el corrupto no puede salir bajo fianza. No era delito grave el fraude electoral, ahora sí es delito grave el fraude electoral; no era delito grave el robo de combustible, ahora sí es delito grave, no hay derecho a fianza, ahora va a ser delito grave la utilización de facturas falsas y no va a haber derecho a fianza. Entonces, es informar".

"Cero corrupción, cero impunidad. Lo digo no sólo por los que participan, sino por los familiares, sobre estos asuntos la familia se afecta mucho. Entonces, que nos ayuden. Ya hay que cambiar y hay forma de tener trabajo y de buscarse la vida honradamente, y el gobierno está procurando que a nadie le falte el trabajo, que se tenga opciones de empleo y que haya bienestar. No a los actos ilegales", agregó.