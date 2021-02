Pide Profeco a potosinos evitar compra de oxígeno en redes sociales

Ante la alta demanda de oxígeno medicinal en el estado a causa del alto número de contagios de Covid-19 que se han registrado en las últimas semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), busca evitar posibles abusos a los consumidores, pues se ha detectado que en redes sociales se oferta este insumo clínico en costos por encima del valor real.

Carlos Rebolledo Sánchez, director estatal de la Oficina de Atención para la Defensa del Consumidor (Odeco), detalló en entrevista que a la fecha, ésta oficina ha recibido únicamente una queja referente a la venta de tanques y concentradores de oxígeno a costos elevados, sin embargo, indicó que la persona que realizó la llamada para alertar sobre esta práctica, no proporcionó los datos de la página para dar con el comercio o responsable de la venta.

No obstante, aseguró que la Procuraduría tiene una fuerte campaña para detectar cualquier venta irregular de oxígeno, por lo que hizo un llamado para que la población se abstenga de adquirirlo en páginas de dudosa procedencia donde se oferta a costos elevados o donde incluso no se tiene certeza de que se da el manejo adecuado a los tanques.

"Estamos invitando a las personas para que quienes detecten la venta de tanques de oxígeno medicinal, o concentradores del mismo en la redes sociales y que solicitan anticipos, costos elevados o algo sospechoso que lo reporten en los números o en las redes sociales de la Profeco", añadió.

El directivo de la dependencia federal afirmó que la Procuraduría trabaja en coordinación con otras instituciones para que las páginas en las que se venden este tipo de insumos y se detecta algún tipo de fraude o alteración en el precio, se pueden bajar de forma inmediata de la red.

"La Profeco como tal no tiene las herramientas para intervenir en los comercios electrónicos pero si tenemos la capacidad de diálogo y entendimiento con páginas y redes sociales para que a través de oficinas centrales estos perfiles que se han denunciado se deshabiliten", finalizó.