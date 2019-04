Piden cancelar nueva disposición que elimina facturas globales por la compra de gasolina

La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a reconsiderar la nueva disposición fiscal que elimina facturas globales por la compra de gasolina.

Esta medida, según los empresarios del ramo, obliga a emitir una factura por cada carga, lo que implicará mayores gastos, contratación de más personal y demora en la carga de combustibles.

Con la nueva disposición se tiene que facturar a cada cliente y por ejemplo, a una empresa con flotilla de 800 vehículos, se tendrán que hacer 800 facturas al día", señaló Martín Trejo Palacios, asesor de la UNIDEM.

La nueva reglamentación para la Facturación Electrónica establece que las estaciones de servicio, estarán obligadas a emitir una factura por cada despacho que realicen al público en general, y tendrán hasta 24 horas para enviarla al SAT y al proveedor autorizado de certificación para que se timbre, esto de acuerdo al Reglamento del Código Fiscal.

Para operaciones con público en general, se tenía la facilidad de emitir una factura global diaria, semanal o mensual, en un plazo de 72 horas siguientes al cierre de operaciones, sin embargo, ahora deberá ser una factura por cada operación y a más tardar en 24 horas.

"A los empresarios gasolineros les va a subir muchísimo la carga administrativa, hoy podemos juntar varios despachos en una factura global y con eso, poder hacer ventas a flotillas o ventas a crédito o débito.

Las estaciones de servicio tienen entre 750 u 800 cargas el día, lo que significará emitir el mismo número de facturas y timbrados, que representarán un gasto adicional de $23 mil pesos al mes y la contratación de más personal en tres turnos para la emisión de facturas.

La nueva resolución entraría en vigor a partir del 1 de mayo de 2019 y, en caso de incumplimiento para la emisión de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria estableció multas que van de los $15,200 pesos hasta los $87,350 pesos.

De acuerdo con la autoridad hacendaria, la nueva disposición pretende frenar el huachicoleo, al dar certeza en la compra del combustible, pero los empresarios consideraron que la medida no frena la actividad ilícita.

"Pedimos al SAT reconsiderar la medida porque con esto no se elimina el problema de fondo, lo único que se genera es una carga administrativa para todas las empresas y en especial para las gasolineras.

"Es importante que revisen esta medida, las empresas no están en contra de que se luche contra las actividades ilegales, pero esto no debe darse con disposiciones que afecten su competitividad, no es la manera en que se va a frenar el robo de combustibles", concluyó Trejo Palacios.

UNIDEM considera que los tiempos de carga en las estaciones de servicio se podrían duplicar pues si antes tardaban entre 5 a 10 minutos, se podría prolongar hasta 20 minutos por la emisión de facturas, con ello se van a incrementar las demoras y los tiempos muertos.