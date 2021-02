Plan eléctrico de AMLO es impugnable: IP

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) defendió la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley eléctrica en México, al argumentar que los contratos con el sector privado bajo la reforma energética de 2014 generan pérdidas para la empresa por más de 412 mil millones de pesos.

"Lo que se puede afirmar es que hoy ni hay libre competencia y sí hay monopolios, pero no del sector público, sino del privado. El fondo de esta iniciativa no es que se esté contra las energías limpias, no. Vivan las energías limpias, viva el aire, viva el sol, pero viva también el agua y viva también la energía nuclear y la de hidrógeno y cualquier otra", dijo el director corporativo de Finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez.

Tras más de 10 horas de parlamento abierto, diputados, especialistas, representantes del sector privado y académicos argumentaron en favor y en contra de la iniciativa preferente. Para especialistas en derecho, viola tratados internacionales.

"Es una iniciativa que tiene visos de inconstitucionalidad. Podría ser inmediatamente impugnada en cortes nacionales e internacionales bajo el amparo con los tratados de libre comercio que tiene México firmados con nuestros vecinos del norte y países europeos", dijo el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, Israel Hurtado. La CFE acusó a Iberdrola de ser parte del monopolio privado del sector energético en México y aseguró que, de aprobarse, las tarifas eléctricas en México bajarán hasta 30%.

"Hay desgarramiento de vestiduras sobre si vamos a ir a un país con energías sucias. Eso no es verdad. La CFE contribuye hoy con el doble de energía limpia de lo que están participando los privados", dijo el director General de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes.

La American Chamber (Amcham) pidió que se respeten los compromisos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "No es consistente con los compromisos contraídos por México en el marco del T-MEC y del TLCAN. Ya que no se reconocen los derechos adquiridos y los contratos adquiridos bajo el régimen legal vigente.

"En segundo lugar, fortalecer a un actor estatal por encima de sus competidores privados contraviene la Constitución, a la ley de transición energética y al Acuerdo de París, ya que privilegia la compra de energía generada por centrales de la CFE en detrimento de las alternativas de generación emanadas de energía limpia", dijo el presidente del comité de energía de la Amcham, Benjamín Torres.

El sector privado del país también advirtió sobre el riesgo de impago en créditos bancarios destinados a proyectos del sector eléctrico en caso de que se apruebe en sus términos la iniciativa preferente del Presidente. "La inversión privada en el sector eléctrico no sólo contiene recursos de capital privado, sino también de la banca de desarrollo nacional e internacional.

"La mayoría de los procesos de generación eléctrica tiene una estructura robusta, por lo tanto la banca nacional e internacional, comercial y de desarrollo tendrían afectaciones directas por esta política. Muchos activos entrarían en default de forma inmediata", dijo el presidente de la comisión de Energía de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Régulo Salinas Garza.