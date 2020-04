Plantean diferir por 2 años cumplimiento de reglas de origen en T-MEC

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emitió procedimientos para que las empresas que consideren que no podrán cumplir las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo hagan saber al gobierno, ante la posibilidad de que se difiera por dos años.

Por lo que expuso que pudiera existir una alternativa de que ciertos requerimientos de reglas de origen para vehículos de pasajeros y autos ligeros se difieran, "pero esto no reemplaza ninguna otra reglas de origen u otra provisión general aplicable para que estos bienes puedan reclamar el tratamiento preferencial arancelario del T-MEC".

En el documento que se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos, se explicó que las empresas que consideren que necesitarán cinco años para cumplir con las reglas de origen, en lugar de los tres que se plantearon en el T-MEC.

Así que para determinar cuál será la alternativa al cumplimiento de las reglas de origen los "productores de vehículos deberán de enviar una petición", en el que explique con todo detalle el número de automóviles que no podría producir con las nuevas reglas, entre otros datos.

El plan podría incluir compromisos para hacer inversiones adicionales en Estados Unidos, en Canadá y México o compras adicionales de partes hechas en la región.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos afirmó que seguirán en la búsqueda de una solución a la entrada en vigor de las nuevas reglas de origen con México y Canadá, ya que el T-MEC iniciaría su vigencia el 1 de julio.

De acuerdo con fuenes del sector siguen las discusiones y en México se podría publicar un planteamiento similar en los próximos días a fin de conocer si la industria automotriz instalada en México podría cumplir con las reglas de origen en el plazo de tres años o si requerirá de 5 años, es decir dos años más.