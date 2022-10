Pobreza en México no ha bajado en 20 años, afirman especialistas

A-AA+

La pobreza no ha bajado sustancialmente en 20 años y una de sus causas principales se produce desde el mundo del trabajo con el pago de muy bajos salarios, advierte un estudio realizado por la organización de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El estudio destaca que, en 2008, 44% de la población vivía en condición de pobreza y en 2020, también es 44%. El punto más bajo en estos 14 años fue 42% en 2018 y el más alto de 46% en 2014. La diferencia en todos los años es marginal.

Además, dado el crecimiento demográfico de la población, aunque el porcentaje sea casi igual, hay más personas en pobreza: en 2008 eran 49 millones 500 mil personas y para 2020 ya son 55 millones 700 mil personas. Un crecimiento de 8 millones 200 mil personas más en pobreza en 12 años.

Los estados con mayor incidencia (porcentaje) de población en pobreza se ubican en el sur sureste del país: Chiapas (75%), Guerrero (66%), Puebla (62%) y Oaxaca (61%).

Sin embargo, incluso los estados con menor porcentaje de población en pobreza tienen gran cantidad de personas en esa condición: Baja California (852 mil), Nuevo León (1 millón 425 mil), Chihuahua (952 mil) y Coahuila (812 mil).

Estado de México con más personas en pobreza

El estado con mayor cantidad de personas en pobreza es el Estado de México, donde 8 millones 342 mil personas viven en esa condición. Le siguen Chiapas y Puebla, con más de 4 millones de personas cada uno, así como la Ciudad de México, con 3 millones.

Seis de cada 10 personas que habitan en localidades rurales (menores a 2 mil 500 habitantes) son pobres con una participación del 59% de la población. Son 16 millones 607 mil personas. Sin embargo, el 70% de las personas pobres viven en localidades urbanas. Suman 39 millones 47 mil personas.

La alta incidencia de la pobreza en las zonas rurales es endémica. Desde que hay datos comparables se ubica alrededor del 60% en las localidades rurales.

La desigualdad que afecta a la población indígena es crónica. Casi tres de cada cuatro personas indígenas son pobres (73%). Son 8 millones 536 mil, cifra que es cerca del doble de la incidencia de pobreza que la población no indígena.

La confusión entre porcentaje y cantidad ha dado lugar a muchos errores en las políticas públicas. Pues si bien la incidencia (porcentaje) es mayor en las zonas rurales, dispersas, con índices de alta y muy alta marginación, esas zonas tienen poca cantidad de población.

Concentración de pobreza

La población en pobreza se concentra en zonas urbanas. En México hay 2 mil 466 municipios, en 100 de ellos (menos del 5% del total), viven 22.3 millones de personas en pobreza. Esto es casi el 40% del total.

Los 10 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza son: León (817 mil), Ecatepec (786 mil), Puebla (773 mil), Iztapalapa (681 mil), Neza (523 mil), Toluca (511 mil), Chimalhuacán (494 mil), Tijuana (453 mil), Acapulco (395 mil), Zapopan (388 mil).

En contraste, en 500 municipios, más de la quinta parte de los municipios del país, la pobreza afecta a 90% de quienes viven ahí. En 16 de ellos, la pobreza afecta al 99% de la población, o sea prácticamente toda la población es pobre. Ahí viven 5 millones 574 mil personas en pobreza.

Ingreso, menor al costo de la canasta básica

El estudio revela que la pobreza en México se crea en el sistema laboral ya que el 40% de la población tiene un ingreso por su trabajo menor al costo de la canasta alimentaria desde hace casi 20 años.

En una coincidencia trágica resulta que la primera medición de la pobreza laboral a inicios de 2005 ofrece un resultado exactamente igual al dato más reciente de 2022. 18 años después el 38% de la población no gana lo suficiente para comprar una canasta alimentaria. Por su ingreso laboral, casi 4 de cada 10 personas están en pobreza extrema.

Entre las principales conclusiones del estudio se destaca que en México la pobreza está estancada desde hace muchos años y no se reduce sustancialmente debido a que el ingreso laboral está estancado. Los bajos salarios son una causa central de la pobreza en México. Para reducir la pobreza hay que erradicar la pobreza laboral.