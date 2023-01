Policía Cibernética advierte de nueva modalidad de estafa bancaria

A-AA+

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) identificó a cibercriminales que se hacen pasar por ejecutivos de una institución bancaria para cometer estafas a los usuarios.

El modo de operar consiste en contactar a cuentahabientes vía telefónica haciéndose pasar por operadores del banco, quienes con engaños hacen creer que se han hecho movimientos inusuales en las cuentas de los usuarios.

La SSC precisó que durante la llamada, el supuesto ejecutivo informa al cliente sobre aparentes inicios de sesión en las aplicaciones móviles con la intención de realizar cargos a las tarjetas, por lo cual solicitan datos personales y envían vía SMS un código para posteriormente ser proporcionado y realizar una transferencia a cuentas de los posibles criminales.

Según la dependencia, luego de eso, el banco detecta el movimiento como una operación "transparente", ya que se realizó con los datos reales del usuario. Además, esta unidad detectó que, al recibir la llamada, los cibercriminales, como parte del proceso de estafa, les indican a los clientes que realizarán una "Bóveda Digital" del monto acumulado en la cuenta.

También proporcionan un número de cuenta CLABE, que no coincide con las características de las cuentas asignadas a esa institución, para captar el saldo transferido.

Ante esta situación, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC emitió diversas recomendaciones como corroborar medios de contactos con las empresas oficiales; no proporcionar contraseñas ni datos confidenciales.

Además, desconfiar de correos y mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos y no abrir links que vengan incrustados en los mensajes, entre otros.