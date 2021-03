Por austeridad, cancelación de contrato de Fitch Ratings: Pemex

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que la decisión de que la calificadora Fitch Raiting dejara de prestar sus servicios a la empresa productiva del Estado, se debió a que se venció el contrato y en una cuestión de austeridad, se decidió no renovarlo, lo que significará un ahorro de 7 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal indicó que no se viola ninguna ley, puesto que por norma la empresa productiva del Estado debe de trabajar por lo menos con dos calificadores, por lo que Pemex trabajará con tres calificadoras: Standard & Poor's, Moody's y HR Ratings.

"Por norma Petróleos Mexicanos debe de trabajar por lo menos, dos calificadoras. Nosotros heredamos cuatro y ahora se acaba de vencer el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos. Vamos a trabajar con tres: Standard & Poor's, Moody's y HR Ratings.

"Entonces estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato y ya no hay necesidad de renovarlo, porque por norma podemos trabajar con dos. Nos vamos a quedar con tres en esos términos. También no hay necesidad de tener tantas, con dos son suficientes.

-"¿Cuánto te ahorras?", le preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

- "350 mil dólares por cada de una de estas (…) son 7 millones de pesos más o menos", contestó el titular de Pemex.

"Algo es algo", agregó el presidente López Obrador.

Ayer martes Pemex informó a inversionistas que, a partir de este jueves 4 de marzo, la agencia estadounidense Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores a la empresa estatal, tanto a escala local como global.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera señaló que a partir de mañana dará por terminado el Contrato de Calificación de Valores entre Pemex y Fitch México.

Lo anterior obedece, de acuerdo con el comunicado, a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptados por la petrolera para hacer frente al complejo contexto económico actual.