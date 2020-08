Por doceava vez, analistas bajan previsión del PIB a -9.8%

Analistas recortaron su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) por doceava vez seguida, luego de conocer la estimación oportuna del Inegi sobre este indicador.

Expertos prevén que la actividad productiva nacional medida con el PIB, se va a desplomar 9.8% durante 2020, en lugar de 9.6% como estimaban hace dos semanas, de acuerdo con los resultados de la encuesta que CitiBanamex aplicó a 28 instituciones financieras.

De confirmarse este escenario, será el segundo año consecutivo a la baja y la recesión económica más profunda desde 1932, cuando el PIB se hundió 14.8% al sufrir las consecuencias de la Gran Depresión de Estados Unidos.

Los analistas no han dejado de recortar sus proyecciones desde hace seis meses, de acuerdo con las últimas 12 encuestas quincenales aplicadas por CitiBanamex.

A inicios de año, las proyecciones indicaban un crecimiento de 1% para este año, pero se vinieron abajo por la paralización de la producción y el comercio exterior que provocó El Gran Confinamiento por el Covid-19.

La ola de recortes a los pronósticos se mantuvo a pesar de que, el jueves pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el PIB se hundió 17.3% en el segundo trimestre del año, lo que sorprendió a los analistas, quienes esperaban un desplome más severo.

El 26 de agosto, el Inegi va a publicar su segunda estimación del PIB al segundo trimestre.

De las 28 instituciones consultadas por CitiBanamex, 11 anticipan un desplome productivo de 10% o más durante el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La consultoría mexicana Signum Research es el participante más pesimista del mercado, al estimar que el PIB se va a desplomar 12%. En segundo sitio está CitiBanamex, con una expectativa de -11.2%; y en tercero Epicurus Investments, con -11.1%.

BBVA, Santander, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch y otras cuatro instituciones coinciden en que la economía reportará una pérdida de doble dígito en 2020.

Por otro lado, la mayoría de los analistas consultados por CitiBanamex estiman que el Banco de México va a bajar su principal tasa de interés de 5% a 4.5% el jueves de la próxima semana.

En particular, BBVA sigue anticipando que la tasa va a terminar, tanto este año como el siguiente, en un mínimo histórico de 3%, de acuerdo con el sondeo.