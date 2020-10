¿Por qué a algunos quesos se les permite poner 100% de leche en etiqueta?

Para saber si un queso es 100% de leche, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierten que es necesario leer bien la etiqueta.

La diferencia entre un queso que fue hecho con leche en su totalidad y otro que no, es el contenido de caseínas y caseinatos o grasas vegetales, si trae algo de esto entonces no puede decir que es 100% leche.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de queso NOM-223-SCFI/Sagarpa-2018 en su inciso 5.2, "la denominación comercial de queso está reservada a los productos elaborados con leche y productos obtenidos de la leche, que no contengan grasa o proteínas de otro origen".

La norma permite que se denominen quesos aquellos que traen caseínas, que es una proteína encontrada en la leche que se utiliza como aditivo, o grasas vegetales, pero no puede contener la leyenda "100% de leche" y deben decir "imitación queso tipo".

"Usar la leyenda 100% leche en la superficie principal de exhibición está permitida exclusivamente en aquellos productos que no usan concentrados de proteínas de leche con caseínas o caseinatos", usarlo va en contra del inciso 7.3 de la NOM de Queso.

En ese caso, a los quesos frescos o madurados que se les agregan concentrados de proteína de leche con caseína o caseinatos se debe indicar el contenido en porcentaje de éstos hasta un máximo de 2% del producto final, lo que debe indicarse en la superficie principal de exhibición de la etiqueta, en un tamaño igual o mayor al contenido neto.

No indicar en la etiqueta el porcentaje de caseínas o caseinatos en la superficie principal de exhibición va contra el inciso 7.2 de la NOM de Queso.

El problema que encontró la Profeco en algunos quesos es que no indicaba el contenido de caseína o proteína de leche o que dicen ser cierto tipo de quesos pero al contener grasa vegetal no pueden considerarse así.

La norma pide que se indique en la etiqueta si es queso o si es "imitación", lo que en algunos casos se hace con letras muy pequeñas para evitar que el consumidor se de cuenta de que no es queso, lo que contraviene a la NOM de Queso.