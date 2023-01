Precio promedio de gasolina regular se ubica en 22.07 pesos: Profeco

A-AA+

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que el precio promedio por litro de gasolina regular está en 22.07 pesos, el costo por litro de la gasolina Premium es de 24.20 pesos y el de Diésel está en 23.65 pesos. En tanto el precio por barril de la mezcla mexicana de crudo es de 71.07 dólares.

En la Conferencia de prensa mañanera, señaló que el precio promedio del gas LP en cilindros tiene un costo por kilo de 19.81 pesos y el litro de gas estacionario es de 10.70 pesos.

"No importa que se vean muy pintaditos los cilindros hay que voltearlos para ver que no estén picados, es la base de la seguridad y checar la válvula y a simple vista se pueden ver desperfectos y si está en mal estado no reciban el cilindro, hay más proveedores y que se encuentre en buen estado", expresó Sheffield en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

También comentó sobre los precios de la semana pasada de los 24 productos, básicos, a nivel nacional y refrió que se han mantenido estables tanto máximo que es la línea roja, como los precios mínimos de este paquete que es la línea verde.

"Podemos ver como lamentablemente igual que ha sucedido en todo el mudo, hay un aumento en el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos, sin embargo, se ha mantenido prácticamente con estabilidad y fluctuaciones pequeñas de una semana a otra en esta canasta en nuestro país.

"Vamos a ver como son los comportamientos de los principales participantes o jugadores de este mercado a nivel nacional... ninguna de las grandes cadenas sobrepasa mil 39 pesos en el promedio nacional para estos 24 productos, los mimos 24 productos desde Mérida hasta Tijuana", puntualizó.