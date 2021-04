Preocupa a contadores terminología en reforma de outsourcing

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) externó su preocupación por el alcance de las normas con la terminología contenida en la reforma a la subcontratación.

Señalaron que dado los castigos severos ante el incumplimiento, son fundadas las inquietudes expresadas.

"Hay una gran preocupación que no abona para el sano crecimiento de los negocios", afirmó en conferencia de prensa la presidenta del IMCP, Diamantina Perales.

Manifestó que existe inquietud en cuanto a los que están obligados a tener el registro y las distintas fechas en la entrada en vigor que se mencionan en los artículos transitorios.

También en la definición de subcontratación para efectos de la Ley Federal del Trabajo y para la legislación fiscal porque, pese a que ambas son similares, inquieta un término, ponderó.

Explicó que en el artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación se señala como uno de los supuestos de subcontratación prohibida, cuando se haya contratado a personal "relacionado" social o actividad preponderante.

"El término relacionado es amplísimo en su alcance y genera preocupación", advirtió.

De ahí que el gremio de los contadores solicitó que todas las ambigüedades e imprecisiones sean atendidas, ya sea a través del reglamento o en una miscelánea fiscal. Pero siempre y cuando no vaya más allá de lo establecido en la ley.

Enfatizó que para aplicar estos cambios legales, habrá un proceso, pero recordó que la parte de la nómina y gastos de manera directa o en subcontratación no son deducibles al 100%.

Refirió que lo anterior ha sido una de las peticiones del sector privado, que sean deducibles porque cada vez es mayor la carga laboral, pese a que se cumple con las obligaciones. "Ya se tiene un impacto de años atrás", aseguró.

Por eso, matizó que para estimar el impacto de dicha reforma, es muy temprano todavía. ?Sin embargo, consideró que la carga laboral para algunas empresas podría ser algo simple, mientras que para otras será complejo, ya que es una reforma que atañe a diversas leyes.

Lo más recomendable es iniciar ya el proceso para que no los alcance los tiempos, advirtió.

Reforma fiscal

Del tema de la reforma fiscal pendiente, el IMCP consideró que los cambios deben contemplar una mayor base de contribuyentes para mejorar la equidad y tener una recaudación de impuestos más equilibrada.

Lo anterior aunado a que hay sectores que requieren estímulos porque conlleva a una mayor actividad económica, dijo la presidenta del gremio.

"Hemos manifestado con anterioridad, y hoy más que nunca que necesitamos una reactivación económica, porque para pagar impuestos se necesita generar una utilidad", puntualizó.