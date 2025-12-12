Preocupación en México por aumento de precios y situación económica

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El inicio del año 2026 está marcado por la preocupación económica de los consumidores mexicanos, según el informe "Consumer Outlook: Guide to 2026 de NielsenIQ (NIQ)". El incremento de precios y la incertidumbre sobre la situación económica encabezan las inquietudes para los próximos meses.

Según el documento, en detalle, entre las preocupaciones para los próximos seis meses entre la población del país resaltan los conflictos globales y escalada de crisis, seguridad laboral, así como no tener la capacidad para proporcionar lo básico a las familias.

En dicho contexto, el documento resaltó que, en nuestro país, 21% de los consumidores mencionan que los acontecimientos geopolíticos o factores económicos en los últimos tres años los llevaron a perder su empleo o ingresos y que aún se mantienen en esta situación, mientras que un 17% comenta haber perdido su empleo o ingresos, pero ya han regresado a la normalidad.

Consumidores cautelosos

Por otra parte, el 39% reporta que estos acontecimientos no han afectado la seguridad financiera en sus hogares, pero se mantienen cautelosos con sus hábitos de gasto y tan solo un 10% afirma haber ahorrado dinero y sentirse más seguro económicamente.

El estudio señala que los consumidores mantienen una actitud cautelosa aun cuando la inflación global muestra señales de enfriamiento. A nivel internacional, 40% afirma actuar con prudencia ante los costos crecientes de vida y crédito.

El documento resalta que las presiones económicas también alcanzan a las materias primas. Entre 2024 y 2025, el precio del café aumentó 26.9%, mientras que el cacao registró un incremento de 127.9% entre 2023 y 2024. Estos movimientos mantienen presión sobre precios y márgenes en productos de consumo.

El informe detalla que la confianza del consumidor se ha vuelto un factor clave en las decisiones de compra. A nivel global, 95% considera la confianza como elemento muy o algo importante al elegir una marca.

En México, el indicador llega a 98%. Esto coincide con un gasto más consciente y con la preferencia por productos que ofrecen transparencia y simplicidad.

En Estados Unidos, los productos con etiquetas limpias crecen 7.5%, por encima del promedio del sector de gran consumo, que avanza 5.9%.

Cambia la forma de comprar

El comportamiento de compra también se está modificando. En Estados Unidos, las compras presenciales disminuyeron 2.3% por comprador al año, mientras que las compras en línea aumentaron 16%.

En México, 35% de los consumidores descubre nuevos productos varias veces al mes al usar plataformas digitales para adquirir comestibles o artículos del hogar; 28% lo hace varias veces por semana y 13% diariamente.

Así, el uso de redes sociales para comprar comienza a expandirse, con WhatsApp, Facebook Shops, TikTok Shop e Instagram Shopping como las plataformas más mencionadas, aunque casi la mitad de los consumidores aún no realiza compras en estos espacios.

El informe Consumer Outlook: Guía para 2026 se basa en la opinión de casi 19 mil consumidores en 27 países y busca ofrecer una visión analítica sobre su percepción del entorno económico y sus hábitos de compra. La encuesta se realizó del 10 de junio al 8 de julio de 2025.