Prepara el Infonavit plan para eliminar a intermediarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para eliminar la intermediación y dar libertad a trabajadores para usar el ahorro de su subcuenta de vivienda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto, dijo que la reforma tendrá que ser enviada por el Ejecutivo a alguna de las dos Cámaras.

La Ley del Infonavit data de 1972 y se le han hecho pocos cambios, por lo que es necesario adaptarla a las necesidades de los trabajadores, agregó.

Uno de los objetivos de la reforma será eliminar esquemas que crean una intermediación como el de la Línea 3, en el que se indica que el instituto puede construir o fondear paquetes de vivienda promovidos por líderes sindicales o empresarios.

También modificará la Línea 4, en la cual los créditos para mejora de vivienda se deben hacer por empresas administradoras.

"Lo importante es que se actualice la ley y quede muy clara la libertad de elección de los trabajadores, porque sigue habiendo publicidad en la que te dicen que si no ejerces tu crédito lo pierdes o que te tocó en tal desarrollo y eso es falso", indicó Martínez.

Incluso hay promotores de desarrollos que acuden a los centros de trabajo sabiendo cuánto dinero tiene ahorrado una persona en el Infonavit y los engañan diciéndoles que "les toca" comprar vivienda en ese lugar.

El director general del Infonavit destacó que el trabajador tiene la libertad de elegir dónde comprar su casa y si no ejerce su crédito, el ahorro de la cuenta de vivienda se guarda y se le entrega cuando se jubile.

Otra limitante que buscará eliminar la reforma es que se permita tramitar un crédito para mejora o compra de vivienda, pues si un derechohabiente lo saca con ese fin después no puede tramitar otro para compra y al revés.

Labor de difusión

Martínez Velázquez reconoció que eliminar la intermediación requerirá difusión y mayor acercamiento a los trabajadores, pues hay mucho desconocimiento de cómo funciona el Infonavit y cómo se realizan los trámites.

"Es un rezago histórico que tiene que ver con la baja inclusión financiera, los bajos estándares de educación financiera y de penetración de servicios.

"Eso hace que sea más difícil entender el crédito hipotecario y los derechos laborales", apuntó.

En el Fovissste, agregó, siguen los sorteos y si te toca o no te toca decides ejercer el crédito o no y eso enrarece el entendimiento del crédito hipotecario.

La reforma que se plantea también incluye al Fovissste.

"El Presidente nos invita a reflexionar y centrarnos en el trabajador, en políticas que no incidan en el mercado de la oferta sino en la demanda, en cómo ejercen los trabajadores su derecho", comentó Martínez.

En el Infonavit, 61% de la cartera crediticia está colocada en personas que ganan menos de 4UMAS al mes y para este segmento de la población, el instituto es la única opción de financiamiento, porque la banca comercial no suele financiar a personas con ese nivel de ingreso.