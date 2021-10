Presume AMLO que septiembre fue el mes con mayor número de empleos registrados en historia del IMSS

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que septiembre fue el mes con el mayor número de creación de empleos registrados en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues se crearon 174 mil 096, con lo que se prevé que en el mes de octubre se recupere el número de empleos que se tenían registrados previo a la llegada de la pandemia del Covid-19.

En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal detalló que al 30 de septiembre se contabilizan 20 millones 594 mil 919 puestos de trabajo, por lo que solo faltan 18 mil 617 puestos de trabajos para llegar a los 20 millones 613 mil 536 que había antes que llegara la emergencia sanitaria.

"Les comparto la siguiente información que me envía Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la recuperación del empleo. Me informa que tuvimos el mejor mes de septiembre en creación de empleos en la historia del IMSS.

"De acuerdo con los datos, el titular del IMSS prevé que en octubre recuperaremos el nivel previo a la pandemia; solo nos faltan 18 mil 617 empleos. Se trata de la recuperación más rápida en comparación con las tres crisis económicas recientes: 1982, 1994-1995 y 2008-2009.

"Y una más: hay nuevo récord histórico en remesas, 4 mil 743 millones de dólares en el mes de agosto", agregó el Ejecutivo federal

