Presupuesto escaso, reto para campo mexicano

La falta de recursos presupuestales del gobierno para atender al campo es uno de los principales retos que advierten Juan Cortina Gallardo y Vicente Gómez Cobo, candidatos a la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En entrevista con EL UNIVERSAL, señalaron que es necesario trabajar de la mano de las autoridades para explicarles en qué forma se pueden brindar apoyos para atender las necesidades de los agroproductores mexicanos.

Cortina Gallardo, actual presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), mencionó que entre los retos para el sector destacan la reducción presupuestal para atender al campo, las investigaciones que realiza EU contra productos hortofrutícolas mexicanos, los cambios a la legislación del agua y las dificultades para importar el glifosato. "Al presidente [Andrés Manuel López Obrador] lo malinforman, no le dicen cómo son las cosas. Quieren un campo del siglo pasado, pero no hay que dejar que la ideología se meta en las decisiones del gobierno", afirmó.

"Debemos tener un diálogo proactivo con el gobierno, pero firme. Hay ciertas líneas que no podemos cruzar; hay una línea fina para entender las circunstancias y ser propositivo. De nada sirve ser rudo si rompes y revientas, hay que ser cuidadoso", señaló. El problema es que actualmente se observa que se desmantelan muchos programas al reducir el presupuesto, mientras se enfrenta la inseguridad, que afecta el traslado de alimentos, así como temas ideológicos que afectan la producción.

Por su parte, Gómez Cobo advirtió que ante la menor disponibilidad de recursos presupuestales se generan problemas para obtener créditos, seguros agrícolas y se pone en riesgo la sanidad e inocuidad de los productos. El también presidente de la Federación Mexicana de la Leche (Femeleche) expuso que es momento de construir desde abajo y explicar a los legisladores y al gobierno federal cómo se puede apoyar a los agroproductores.

"Hay que darles el remedio y el trapito para que el gobierno vuelva su mirada al campo y regresen los apoyos. Para eso hay que explicar a diputados, senadores, secretarios de Estado y a todos, hasta llegar al Ejecutivo federal". Consideró que dentro del gobierno hay personas muy sensatas que entienden los temas relacionados con el campo y, como alternativa para enfrentar los discursos ideológicos, considera que "hay que explicar basados en la ciencia, en lo que se puede medir y comprobar".

Gómez Cobos consideró que las familias mexicanas ven mermados sus ingresos y ese impacto en su capacidad de compra afecta a los agroproductores; por otra parte, "en el campo no recibimos apoyo del gobierno", recalcó.